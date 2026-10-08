एक्सक्लूसिव: साथी कलाकारों के साथ कैसा व्यवहार करते थे नाना पाटेकर? मनीष वाधवा ने सुनाया किस्सा

बॉलीवुड के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक नाना पाटेकर का गुरुवार को सुबह निधन हो गया है। उन्हें गोवा के अस्पताल ले जाया गया। बताया जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अभिनेता के अचानक निधन से इंडस्ट्री हैरान है। इस मौके पर अभिनेता मनीष वाधवा ने अमर उजाला के साथ नाना पाटेकर से जुड़ा एक किस्सा साझा किया है। मनीष वाधवा और नाना पाटेकर ने 2024 की फिल्म 'वनवास' में साथ काम किया था।

नाना पाटेकर के साथ काम करना मेरे लिए सिर्फ अपना काम करना नहीं था। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला।मुझे याद है, शिमला में जब हम एक सीन कर रहे थे, उस दिन हमारा पैकअप भी साथ में हुआ। जिस लोकेशन पर हम शूट कर रहे थे, उसके पास ही एक रेस्टोरेंट था। हम दोनों वहां साथ में खाना खाने गए। टेबल पर बैठकर कई चीजों पर बातचीत हुई।

नाना जी को दूसरों को खाना खिलाने का बहुत शौक था। उन्हें खुद बहुत ज्यादा खाने का शौक नहीं था। वह अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। बाहर से वह काफी सख्त दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बहुत नरम हैं। वह कलाकारों को सिर्फ डांटने या सुधारने में नहीं, बल्कि उन्हें सिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं।



उनके साथ काम करते हुए हमेशा लगता था कि वह आपको कुछ न कुछ सिखाना चाहते हैं। उनके साथ बिताए ऐसे कई पल मेरी यादों में हैं। वह जिस तरह से कलाकारों के साथ बात करते थे और उन्हें समझाते थे, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था।