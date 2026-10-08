फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Nana Patekar Dies At 75 Due To Cardiac Arrest Riteish Deshmukh Bhumi Pednekar Bollywood Celebrities And Politi

नाना के निधन पर बॉलीवुड स्तब्ध: रितेश-अक्षय ने जताया दुख, पीएम मोदी बोले- अपनी बात कहने से हिचकिचाते नहीं थे

Thu, 08 Oct 2026 08:58 AM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Thu, 08 Oct 2026 08:58 AM IST
सार

Nana Patekar Dies: गुरुवार 8 अक्टूबर की सुबह 5:20 बजे अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की उम्र में गोवा में निधन हो गया। उनके निधन पर अब बॉलीवुड, राजनीतिक नेताओं और प्रशंसकों ने शोक व्यक्त किया।

विज्ञापन
Nana Patekar Dies At 75 Due To Cardiac Arrest Riteish Deshmukh Bhumi Pednekar Bollywood Celebrities And Politi
Nana Patekar - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह गोवा में उनके आवास पर निधन हो गया। अभिनेता को गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें 45 मिनट तक सीपीआर भी दिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक्टर ने 75 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। जैसे ही यह खबर सामने आई हर कोई हैरान रह गया। अब बॉलीवुड और राजनीति जगत के सितारे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नाना को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
विज्ञापन
Trending Videos

Nana Patekar Dies At 75 Due To Cardiac Arrest Riteish Deshmukh Bhumi Pednekar Bollywood Celebrities And Politi
नादिया जिले के कृष्णानगर में पीएम मोदी की रैली। - फोटो : ANI
पीएम मोदी ने जताया दुख
पीएम मोदी ने पोस्ट करके नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, 'बहुत कम कलाकारों में नाना पाटेकर जैसी गहराई, अलग पहचान और प्रभाव देखने को मिलता था। उन्होंने हर किरदार में शानदार अभिनय और रचनात्मकता दिखाई और हमें ऐसे किरदार दिए, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। वह अपने बेबाक और साफ विचारों के लिए भी जाने जाते थे। वह जिस बात पर विश्वास करते थे, उसे कहने से कभी नहीं हिचकिचाते थे।'
विज्ञापन
विज्ञापन

Nana Patekar Dies At 75 Due To Cardiac Arrest Riteish Deshmukh Bhumi Pednekar Bollywood Celebrities And Politi
रितेश देशमुख - फोटो : सोशल मीडिया
रितेश देशमुख ने किया पोस्ट
अभिनेता ने लिखा, 'मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं कितना सदमे में हूं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी हो। नाना पाटेकर जी के निधन की खबर सुनकर मैं बेहद दुखी हूं। वह एक बेहतरीन अभिनेता थे, जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अपनी अलग शैली और अभिनय के खास अंदाज से उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई। ऐसा कोई किरदार नहीं था, जिसे वह निभा न सकें। उन्होंने हर तरह के किरदार में खुद को साबित किया- चाहे वह एक बड़े पर्दे के हीरो का किरदार हो, डरावने विलेन का या फिर अपने शांत अंदाज वाली कॉमेडी का। वह पर्दे के बाहर भी एक हीरो थे। उन्होंने अपनी चैरिटी के जरिए लोगों की भलाई के लिए लगातार काम किया।'

रितेश ने आगे लिखा, 'मुझे 'ब्लफमास्टर' और 'हाउसफुल 5' में उनके साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन उनके साथ किसी मराठी फिल्म में काम करने की मेरी इच्छा हमेशा अधूरी ही रह जाएगी। उनके परिवार, चाहने वालों और लाखों शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। सचमुच, एक युग का अंत हो गया। मेरे साथ अपनी बातें साझा करने, मुझे दी गई सीख, मेरी पीठ थपथपाने, साथ में हंसने और एक इंसान के तौर पर मुझे बेहतर बनाने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी आत्मा को शांति मिले।'

विज्ञापन

Nana Patekar Dies At 75 Due To Cardiac Arrest Riteish Deshmukh Bhumi Pednekar Bollywood Celebrities And Politi
अक्षय कुमार - फोटो : सोशल मीडिया
अक्षय कुमार ने जताया दुख
अक्षय कुमार ने कहा, 'नाना के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वह उन गिने-चुने कलाकारों में से एक थे, जिन्हें आपको अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनकी आवाज, उनका अभिनय, उनकी गहराई और हर किरदार में दिखने वाली सच्चाई उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वह अपने आप में बिल्कुल अनोखे थे।'

अक्षय ने आगे कहा, 'मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे उनके साथ 'वेलकम' और हाल ही में 'हाउसफुल 5' में काम करने का मौका मिला। उन फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनसे जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, जिन्हें मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा। नाना सच में अपने आप में एक अलग ही कलाकार थे। यह विश्वास करना मुश्किल है कि अब वह हमारे बीच नहीं हैं। इन सभी खूबसूरत यादों के लिए आपका धन्यवाद। आपकी कमी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।'

Nana Patekar Dies At 75 Due To Cardiac Arrest Riteish Deshmukh Bhumi Pednekar Bollywood Celebrities And Politi
आदिल हुसैन - फोटो : सोशल मीडिया
आदिल हुसैन दी श्रद्धांजलि
अभिनेता आदिल हुसैन ने भी नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया। एक पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हुसैन ने कहा कि उन्हें इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा और उन्होंने दिग्गज अभिनेता के काम और दूसरों को दी गई प्रेरणा को याद किया।

उन्होंने लिखा, 'मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नाना पाटेकर जी नहीं रहे। सुबह एक फोन कॉल से यह खबर मिली और मैं बिल्कुल निशब्द हो गया। प्यारे नाना जी, मैं आपको हमेशा बहुत प्यार और सम्मान के साथ याद करूंगा। आपके काम ने मुझ सहित बहुत से लोगों को प्रेरणा दी है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दें।'

Nana Patekar Dies At 75 Due To Cardiac Arrest Riteish Deshmukh Bhumi Pednekar Bollywood Celebrities And Politi
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी - फोटो : ANI
नितिन गडकरी ने किया पोस्ट
नाना पाटेकर के निधन पर नितिन गडकरी ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया और दुख जाहिर किया। 
 

Nana Patekar Dies At 75 Due To Cardiac Arrest Riteish Deshmukh Bhumi Pednekar Bollywood Celebrities And Politi
रवि किशन - फोटो : यूट्यूब
रवि किशन ने ऐसे किया याद
नाना पाटेकर के निधन पर अभिनेता रवि किशन ने एक वीडियो शेयर करते हुए शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, 'नट सम्राट चले गए नाना पाटेकर जी का जाना कला जगत को सुना कर दिया ,मेरे मित्र में जिनका फैन आखरी बार बात हुई तो बोले थे तेरे गोरखपुर आऊँगा घुमाना मुझे महादेव अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे।'
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed