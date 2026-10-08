नाना के निधन पर बॉलीवुड स्तब्ध: रितेश-अक्षय ने जताया दुख, पीएम मोदी बोले- अपनी बात कहने से हिचकिचाते नहीं थे

अभिनेता ने लिखा, 'मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं कितना सदमे में हूं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी हो। नाना पाटेकर जी के निधन की खबर सुनकर मैं बेहद दुखी हूं। वह एक बेहतरीन अभिनेता थे, जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अपनी अलग शैली और अभिनय के खास अंदाज से उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई। ऐसा कोई किरदार नहीं था, जिसे वह निभा न सकें। उन्होंने हर तरह के किरदार में खुद को साबित किया- चाहे वह एक बड़े पर्दे के हीरो का किरदार हो, डरावने विलेन का या फिर अपने शांत अंदाज वाली कॉमेडी का। वह पर्दे के बाहर भी एक हीरो थे। उन्होंने अपनी चैरिटी के जरिए लोगों की भलाई के लिए लगातार काम किया।'रितेश ने आगे लिखा, 'मुझे 'ब्लफमास्टर' और 'हाउसफुल 5' में उनके साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन उनके साथ किसी मराठी फिल्म में काम करने की मेरी इच्छा हमेशा अधूरी ही रह जाएगी। उनके परिवार, चाहने वालों और लाखों शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। सचमुच, एक युग का अंत हो गया। मेरे साथ अपनी बातें साझा करने, मुझे दी गई सीख, मेरी पीठ थपथपाने, साथ में हंसने और एक इंसान के तौर पर मुझे बेहतर बनाने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी आत्मा को शांति मिले।'