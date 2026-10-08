नाना के निधन पर बॉलीवुड स्तब्ध: रितेश-अक्षय ने जताया दुख, पीएम मोदी बोले- अपनी बात कहने से हिचकिचाते नहीं थे
Nana Patekar Dies: गुरुवार 8 अक्टूबर की सुबह 5:20 बजे अभिनेता नाना पाटेकर का 75 वर्ष की उम्र में गोवा में निधन हो गया। उनके निधन पर अब बॉलीवुड, राजनीतिक नेताओं और प्रशंसकों ने शोक व्यक्त किया।
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पीएम मोदी ने पोस्ट करके नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, 'बहुत कम कलाकारों में नाना पाटेकर जैसी गहराई, अलग पहचान और प्रभाव देखने को मिलता था। उन्होंने हर किरदार में शानदार अभिनय और रचनात्मकता दिखाई और हमें ऐसे किरदार दिए, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। वह अपने बेबाक और साफ विचारों के लिए भी जाने जाते थे। वह जिस बात पर विश्वास करते थे, उसे कहने से कभी नहीं हिचकिचाते थे।'
अभिनेता ने लिखा, 'मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं कितना सदमे में हूं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी हो। नाना पाटेकर जी के निधन की खबर सुनकर मैं बेहद दुखी हूं। वह एक बेहतरीन अभिनेता थे, जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अपनी अलग शैली और अभिनय के खास अंदाज से उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई। ऐसा कोई किरदार नहीं था, जिसे वह निभा न सकें। उन्होंने हर तरह के किरदार में खुद को साबित किया- चाहे वह एक बड़े पर्दे के हीरो का किरदार हो, डरावने विलेन का या फिर अपने शांत अंदाज वाली कॉमेडी का। वह पर्दे के बाहर भी एक हीरो थे। उन्होंने अपनी चैरिटी के जरिए लोगों की भलाई के लिए लगातार काम किया।'
रितेश ने आगे लिखा, 'मुझे 'ब्लफमास्टर' और 'हाउसफुल 5' में उनके साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन उनके साथ किसी मराठी फिल्म में काम करने की मेरी इच्छा हमेशा अधूरी ही रह जाएगी। उनके परिवार, चाहने वालों और लाखों शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। सचमुच, एक युग का अंत हो गया। मेरे साथ अपनी बातें साझा करने, मुझे दी गई सीख, मेरी पीठ थपथपाने, साथ में हंसने और एक इंसान के तौर पर मुझे बेहतर बनाने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी आत्मा को शांति मिले।'
अक्षय कुमार ने कहा, 'नाना के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वह उन गिने-चुने कलाकारों में से एक थे, जिन्हें आपको अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनकी आवाज, उनका अभिनय, उनकी गहराई और हर किरदार में दिखने वाली सच्चाई उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वह अपने आप में बिल्कुल अनोखे थे।'
अक्षय ने आगे कहा, 'मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे उनके साथ 'वेलकम' और हाल ही में 'हाउसफुल 5' में काम करने का मौका मिला। उन फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनसे जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, जिन्हें मैं हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा। नाना सच में अपने आप में एक अलग ही कलाकार थे। यह विश्वास करना मुश्किल है कि अब वह हमारे बीच नहीं हैं। इन सभी खूबसूरत यादों के लिए आपका धन्यवाद। आपकी कमी को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।'
अभिनेता आदिल हुसैन ने भी नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया। एक पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हुसैन ने कहा कि उन्हें इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा और उन्होंने दिग्गज अभिनेता के काम और दूसरों को दी गई प्रेरणा को याद किया।
उन्होंने लिखा, 'मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नाना पाटेकर जी नहीं रहे। सुबह एक फोन कॉल से यह खबर मिली और मैं बिल्कुल निशब्द हो गया। प्यारे नाना जी, मैं आपको हमेशा बहुत प्यार और सम्मान के साथ याद करूंगा। आपके काम ने मुझ सहित बहुत से लोगों को प्रेरणा दी है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दें।'
नाना पाटेकर के निधन पर नितिन गडकरी ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया और दुख जाहिर किया।
भारतीय चित्रपट सृष्टीतील दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाचे वृत्त अतिशय धक्कादायक आणि दुःखद आहे. त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली. नानांचे आणि माझे अतिशय जवळचे आणि मैत्रीपूर्ण संबंध होते. आपल्या दमदार अभिनयाने पाच दशकांहून अधिक काळ नाना पाटेकर यांनी मराठी व हिंदी चित्रपटांच्या माध्यमातून रसिक प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण संवाद शैलीने त्यांनी चित्रपटातील अनेक पात्रे अजरामर केली व आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांचे जाणे ही भारतीय चित्रपटसृष्टीची मोठी हानी आहे. 'नाम फाऊंडेशन'च्या माध्यमातून पाणी संरक्षण, संचयन क्षेत्रांत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात त्यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय आणि महत्त्वपूर्ण आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी त्यांनी दिलेला मदतीचा हात अनेक कुटुंबांचा आधार बनला. नाना एक उत्तम कलाकार-अभिनेते असण्याबरोबरच समाजाप्रती संवेदनशील असलेले एक व्यक्तिमत्त्व होते. ईश्वर दिवंगत आत्म्यास शांती प्रदान करो. ॐ शांती.— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 8, 2026
नाना पाटेकर के निधन पर अभिनेता रवि किशन ने एक वीडियो शेयर करते हुए शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, 'नट सम्राट चले गए नाना पाटेकर जी का जाना कला जगत को सुना कर दिया ,मेरे मित्र में जिनका फैन आखरी बार बात हुई तो बोले थे तेरे गोरखपुर आऊँगा घुमाना मुझे महादेव अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे।'
नट सम्राट चले गए नाना पाटेकर जी का जाना कला जगत को सुना कर दिया ,मेरे मित्र में जिनका फैन आखरी बार बात हुई तो बोले थे तेरे गोरखपुर आऊँगा घुमाना मुझे महादेव अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे #ripnanapatekar https://t.co/r6PtJXzo2X— Ravi Kishan (@ravikishann) October 8, 2026