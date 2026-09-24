{"_id":"6ab523b6644e37308d045db1","slug":"raidas-ke-vichar-poster-unveiled-makers-searching-actor-for-lead-role-2026-09-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रैदास- एक विचार: मेकर्स ने जारी किया पोस्टर; संत गुरु रविदास के जीवन पर आधारित होगी फिल्म","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन संत गुरु रविदास के जीवन पर आधारित अपकमिंग फिल्म 'रैदास- एक विचार' का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। यह फिल्म भक्तिपूर्ण बायोपिक ड्रामा है। इस फिल्म में महाकाव्य 'श्री रामायण कथा' की टीम फिर से एक साथ आई है। 'रैदास- एक विचार' हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में बनाई जाएगी। मेकर्स का मकसद इस संत की कहानी और दर्शन को देश भर के दर्शकों तक पहुंचाना है।

पोस्टर में क्या है?

पहले अनाउंसमेंट पोस्टर में, मेकर्स ने मुख्य किरदार का चेहरा दिखाने के बजाय, संत को एक गांव के माहौल में पुरुषों और महिलाओं की सभा के सामने बैठे हुए दिखाया है। इसके बैकग्राउंड में उगता हुआ सूरज है।

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मुख्य अभिनेता की तलाश जारी

फिल्म की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है लेकिन इसके मुख्य कलाकारों का चयन अभी बाकी है। मेकर्स संत गुरु रविदास जी महाराज की भूमिका निभाने वाले अभिनेता की तलाश के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों और फिल्म उद्योगों से प्रतिभाओं पर विचार किया जाएगा।



टीम का कहना है कि केवल स्टारडम के आधार पर किसी चेहरे को चुनने के बजाय, उनकी प्राथमिकता ऐसे अभिनेता को खोजने की होगी, जो संत रविदास से जुड़ी आध्यात्मिक गहराई, सादगी, करुणा और दृढ़ विश्वास को पर्दे पर उतार सके।

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निर्माताओं का प्रोजेक्ट से क्यों है जुड़ाव? इस प्रोजेक्ट का इसके निर्माता के साथ गहरा जुड़ाव है।

प्रकाश महोबिया 'छत्तीसगढ़ सर्व रविदास समाज' के प्रदेश संरक्षक हैं।

सह-निर्माता संजय बुंदेला 'सर्व रविदास समाज' के संभागीय अध्यक्ष हैं।

मेकर्स का कहना है कि समुदाय के साथ उनके जुड़ाव के कारण संत गुरु रविदास जी महाराज के जीवन और शिक्षाओं को पर्दे पर लाने की जिम्मेदारी और भी अहम हो जाती है।

'रैदास– एक विचार' 2027 में दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।