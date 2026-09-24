WAGs लिस्ट: अनुष्का शर्मा ने बनाया ग्लोबल रिकॉर्ड, टॉप 5 मोस्ट फॉलोड एथलीट पार्टनर्स की सूची में बनाई जगह

वांटिक्स की इस लिस्ट में कुल 22 महिलाओं को शामिल किया गया है। इन सभी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स को मिलाकर यह संख्या 1.21 अरब तक पहुंचती है। लिस्ट में फुटबॉल से जुड़ी 11 महिलाएं हैं, जबकि अमेरिकी फुटबॉल से जुड़ी पांच महिलाओं की कुल सोशल मीडिया पहुंच सबसे ज्यादा बताई गई है।इस लिस्ट में अनुष्का की मौजूदगी इसलिए भी खास है क्योंकि वह क्रिकेट से जुड़ी इकलौती महिला हैं। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि WAG शब्द का इस्तेमाल अब सिर्फ किसी स्पोर्ट्स स्टार की पत्नी या गर्लफ्रेंड के लिए नहीं किया जाता। इस लिस्ट में शामिल कई महिलाओं की अपनी अलग पहचान और करियर है।