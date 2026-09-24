कृष्णा मुखर्जी: कब होगी रानी मुखर्जी की मां की प्रार्थना सभा? परिवार ने दी जानकारी; मंगलवार को हुआ था निधन

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परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'कृष्णा एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार, खूबसूरत गायिका, समर्पित पत्नी, प्यारी बहन, वफादार दोस्त और एक बेहतरीन दादी और मां थीं। उनके निधन ने परिवार को हिलाकर रख दिया है और हम इस समय शोक में हैं। इस मुश्किल वक्त में परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों की ओर से मिल रहे प्यार, समर्थन और संवेदनाओं ने हमें भावुक किया है। आपकी इस संवेदनशीलता ने इस कठिन समय में हमें हिम्मत दी है।'बयान में आगे कहा गया, 'कृष्णा अपनी हंसी, उदार स्वभाव, दयालुता, गर्मजोशी और मजबूत व्यक्तित्व के लिए हमेशा जानी जाती थीं। उन्होंने जिंदगी को भरपूर जिया और उनके जीवन में प्यार और खुशी के कई खूबसूरत पल रहे। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी को छुआ और हम सभी के दिल में अपने प्यार का एक हिस्सा छोड़ गईं। सभी उन्हें बहुत याद करेंगे।'