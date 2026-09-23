उड़ता तीर पर प्रतिक्रिया: यूजर्स ने बताया कॉमेडी की 'धुरंधर', आयुष्मान खुराना को लेकर कही ये बात

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आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की अदाकारी से सजी फिल्म 'उड़ता तीर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में स्पाई थ्रिलर और कॉमेडी फिल्म की झलक देखने को मिली है। ट्रेलर पर फैंस रिएक्शन दे रहे हैं। कई यूजर्स इसे स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' से जोड़ रहे हैं। हालांकि ट्रेलर की कहानी 'धुरंधर' से बिल्कुल उल्टी है।

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ट्रेलर में क्या है?

जहां 'धुरंधर' में दिखाया गया है कि एक हिंदुस्तानी जासूस पाकिस्तान में राज करता है। वहीं 'उड़ता तीर' के ट्रेलर में दिखाया गया है कि पाकिस्तानी जासूस भारत में आकर यहां सहयोग करता है। ट्रेलर एक जासूसी व्यंग्य की झलक दिखाता है, जो याददाश्त खोने और गलत पहचान की गलतफहमी पर आधारित है। आयुष्मान खुराना ने बिलाल का किरदार निभाया है, जो पाकिस्तान का एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है। एक धमाके में याददाश्त खोने के बाद, उसे लगता है कि वह भारत के काउंटर-टेररिज्म स्क्वाड का अफसर है।

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4 of 6 उड़ता तीर - फोटो : सोशल मीडिया

'धुरंधर' से हो रही तुलना

सोशल मीडिया पर फिल्म 'उड़ता तीर' की तुलना 'धुरंधर' से हो रही है। एक यूजर ने कहा, 'ये तो हमजा के जसकीरत बनने जैसा है।' एक दूसरे यूजर ने कहा, 'बॉलीवुड में धुरंधर का असर'। एक तीसरे यूजर ने कहा 'धुरंधर की जगह भुलंदर' एक चौथे यूजर ने लिखा 'काफी दिनों के बाद आखिरकार एक अच्छी फिल्म आई है।' एक और यूजर ने लिखा 'ये तो धुरंधर का कॉमेडी वर्जन है।'

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