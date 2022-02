Gangubai Kathiawadi Celeb Review: विक्की कौशल, रितेश देशमुख समेत कई सितारों ने की आलिया भट्ट की फिल्म की समीक्षा, कहा- 'थिएटर्स में...'

रितेश देशमुख

रितेश देशमुख ने पत्नी जेनेलिया डिसूजा के साथ फिल्म देखने के बाद ट्विटर पर अपने विचार साझा किए। अभिनेता ने आलिया भट्ट और संजय लीजा भंसाली की तारीफ करते हुए लिखा, "कल रात गंगूबाई काठियावाड़ी देखी!!! एक और जादुई अनुभव.. संजय लीला भंसाली एक परम मास्टर कहानीकार हैं। फिल्म के हर फ्रेम पर परफेक्शन लिखा हुआ है। आलिया तुम सोना हो! आप एक शानदार अभिनेत्री हैं, लेकिन आपने खुद को गंगूबाई के रूप में आगे बढ़ाया है।" उन्होंने एक अन्य ट्वीट में साझा करते हुए लिखा, "सुदीप चटर्जी की सिनेमैटोग्राफी बम है ... संवाद, कोरियोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन, संगीत.. शीर्ष पायदान पर हैं, फिल्म में सभी ने अपना ए गेम खेला। अजय देवगन की एंट्री और हर डायलॉग सीती मार है। इसे बड़े पर्दे पर देखें- इसे मिस न करें गंगूबाई काठियावाड़ी।”

Cinematography by Sudeep Chaterjee is the bomb..Dialogues, Choreography, production design, music..are top notch, everyone in the film got their A game into play. @ajaydevgn’s entry and every dialogue is seeti maar. Watch it on the big screen-Don’t miss it #GangubaiKathiawadi