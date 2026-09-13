{"_id":"6aa656becb96f1d33509f369","slug":"ganesh-chaturthi-2026-5-best-animated-movies-on-lord-ganesha-to-watch-with-kids-and-family-2026-09-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गणेश चतुर्थी 2026: इन एनिमेटेड फिल्मों के जरिए बप्पा से जुड़े बच्चे, आप भी कर सकते हैं एन्जॉय; देखें लिस्ट","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन अगर आप गणेश चतुर्थी पर बच्चों के साथ कुछ ऐसा देखना चाहते हैं, जो मनोरंजन के साथ उन्हें भगवान गणेश से जुड़ी कहानियां भी बताए, तो एनिमेटेड फिल्में एक अच्छा विकल्प हैं। इन फिल्मों में भगवान गणेश के बचपन, उनकी शरारतों, उनकी समझदारी और उनके रोमांच को बेहद आसान अंदाज में दिखाया गया है।

बाल गणेश

भगवान गणेश पर बनी एनिमेटेड फिल्मों की बात हो तो ‘बाल गणेश’ का नाम सबसे पहले आता है। 2007 में आई इस फिल्म में गणेश जी के बचपन की प्यारी और मजेदार कहानियां देखने को मिलती हैं।



इसमें उनके बाल रूप, उनकी शरारतों और भगवान शिव व माता पार्वती के साथ उनके रिश्ते को खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। बच्चों के लिए यह फिल्म मनोरंजन के साथ गणेश जी की कहानियों को समझने का आसान जरिया है।

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बाल गणेश 2

'बाल गणेश' की सफलता के बाद साल 2009 में इसका दूसरा पार्ट 'बाल गणेश 2' रिलीज हुआ। इसमें बाल गणेश के रोमांच और उनकी कई नई कहानियां दिखाई गई हैं। फिल्म में पौराणिक कथाओं के साथ मनोरंजन और सीख का भी ध्यान रखा गया है।

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बाल गणेश 3

साल 2015 में आई 'बाल गणेश 3' भी बच्चों के लिए बनाई गई एनिमेटेड फिल्म है। इसमें भगवान गणेश के बाल रूप से जुड़ी कहानियों को मजेदार अंदाज में पेश किया गया है। फिल्म में मनोरंजन के साथ बच्चों को अच्छी सीख देने की कोशिश भी की गई है।

माय फ्रेंड गणेशा

2007 में रिलीज हुई फिल्म ‘माय फ्रेंड गणेशा’ भी बच्चों के बीच काफी पसंद की गई है। कहानी में एक बच्चे और भगवान गणेश के बीच दोस्ती को दिखाया गया है। फिल्म में गणेश जी बच्चे की मुश्किलों में उसका साथ देते हैं और उसे हिम्मत भी देते हैं। फिल्म में एनिमेशन के साथ वास्तविक दुनिया के किरदार भी नजर आते हैं, जिससे कहानी बच्चों के लिए और दिलचस्प बन जाती है।

छोटा भीम एंड गणेश इन द अमेजिंग ओडिसी

अगर बच्चों को ‘छोटा भीम’ पसंद है, तो यह फिल्म उन्हें और भी ज्यादा पसंद आ सकती है। 2012 में आई ‘छोटा भीम एंड गणेश इन द अमेजिंग ओडिसी’ में छोटा भीम और उसके दोस्तों के साथ भगवान गणेश भी नजर आते हैं। कहानी में रोमांच, मस्ती और कई मजेदार पल देखने को मिलते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर बच्चों के साथ इसे देखना एक अच्छा फैमिली टाइम हो सकता है।