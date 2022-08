Har Ghar Tiranga: आजादी के जश्न में डूबे फिल्मी सितारे, हर घर तिरंगा अभियान के तहत लहराया देश का झंडा

मोहनलाल

साउथ फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल भी इस अभियान में हिस्सा लेते नजर आए। अपने घर पर तिरंगा फहराते हुए उन्होंने कहा कि, 'मैं प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगे के आह्वान का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए नागरिकों के साथ एकत्र हुआ। यह महोत्सव साहस लाए और हमें ढेर सारी देशभक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे।'





Kerala | Actor Mohanlal hoists the Tricolour at his residence in Kochi, under #HarGharTiranga



He says, "I joined citizens to hoist national flag, honouring PM's call of Har Ghar Tiranga. May this Mahotsav bring courage & inspire us to move forward with a lot of patriotism." pic.twitter.com/8xtwK4t5TL