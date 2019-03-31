{"_id":"5ca0bc19bdec22141231f9d8","slug":"farhan-akhtar-and-shibani-dandekar-enjoyed-romantic-holiday-photo-viral","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0936\u093e\u0926\u0940 \u0915\u0940 \u0916\u092c\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0917\u0930\u094d\u0932\u092b\u094d\u0930\u0947\u0902\u0921 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0938\u092e\u0941\u0902\u0926\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u094b\u092e\u093e\u0902\u0938 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0926\u093f\u0916\u0947 \u092b\u0930\u0939\u093e\u0928 \u0905\u0916\u094d\u0924\u0930, \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
Farhan Akhtar Shibani Dandekar
- फोटो : instagram
{"_id":"5ca0bc19bdec22141231f9d8","slug":"farhan-akhtar-and-shibani-dandekar-enjoyed-romantic-holiday-photo-viral","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0936\u093e\u0926\u0940 \u0915\u0940 \u0916\u092c\u0930\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0917\u0930\u094d\u0932\u092b\u094d\u0930\u0947\u0902\u0921 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0938\u092e\u0941\u0902\u0926\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u094b\u092e\u093e\u0902\u0938 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0926\u093f\u0916\u0947 \u092b\u0930\u0939\u093e\u0928 \u0905\u0916\u094d\u0924\u0930, \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
फरहान अख्तर
- फोटो : सोशल मीडिया