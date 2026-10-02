Drishyam 3 Box Office: 'दृश्यम 3' की दमदार शुरुआत, क्या बनेगी अजय देवगन की सबसे बड़ी ओपनर? जानें कितना कमाया

1 of 4 दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला



अजय देवगन, तब्बू और जयदीप अहलावत अभिनीत फिल्म 'दृश्यम 3' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज शुक्रवार को आखिरकार यह सिनेमाघरों में सज गई है। जानिए फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन।

2 of 4 दृश्यम 3 - फोटो : सोशल मीडिया

'दृश्यम 3' का पहले दिन का कलेक्शन

फिल्म 'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग में भी जमकर बिक्री हुई थी। वैसे भी ये अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म थे, जिसका अंत जानने के लिए फैंस भी बेकरार थे। आज रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों से वैसी ही प्रतिक्रिया मिली, जैसा अनुमान लगाया जा रहा था।



फिल्म ने ओपनिंग डे पर शानदार शुरुआत की है। इसने अब तक खबर लिखे जाने तक 36.70 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। बता दें कि इसके आंकड़ों में अभी और बढ़ोतरी होगी।

3 of 4 दृश्यम 3 - फोटो : सोशल मीडिया

बन सकती है अजय के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म

जिस रफ्तार से 'दृश्यम 3' पहले दिन का कलेक्शन कर रही है, उस हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि ये फिल्म अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन जाए। अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म फिलहाल 'सिंघम अगेन' है जिसने पहले दिन 43.70 करोड़ का कलेक्शन किया था।



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वहीं 'दृश्यम 3' ने अब तक 36.70 करोड़ की कमाई कर ली है। फिलहाल ये फिल्म अजय के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों में दूसरे नंबर पर है। रात तक इसके आंकड़ों में बढ़ोतरी भी होगी, तो माना जा रहा है कि ये फिल्म इस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली टॉप 5 फिल्में।

जिस रफ्तार से 'दृश्यम 3' पहले दिन का कलेक्शन कर रही है, उस हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि ये फिल्म अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन जाए। अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म फिलहाल 'सिंघम अगेन' है जिसने पहले दिन 43.70 करोड़ का कलेक्शन किया था।वहीं 'दृश्यम 3' ने अब तक 36.70 करोड़ की कमाई कर ली है। फिलहाल ये फिल्म अजय के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों में दूसरे नंबर पर है। रात तक इसके आंकड़ों में बढ़ोतरी भी होगी, तो माना जा रहा है कि ये फिल्म इस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली टॉप 5 फिल्में।

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