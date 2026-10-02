बॉक्स ऑफिस: अजय के करियर की बेस्ट ओपनर बनेगी 'दृश्यम 3'? छुट्टी का मिल सकता है फायदा, थिएटर्स में भारी भीड़

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क्यों ज्यादा कमाई कर सकती है फिल्म?

फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले से ही जबरदस्त थी, जिससे शुक्रवार को भारत में लगभग 50 करोड़ रुपये (नेट) की ओपनिंग का अनुमान लगाया जा रहा था। उम्मीद है कि यह फिल्म अनुमान से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसकी दो वजहें हैं। एक आज राष्ट्रीय छुट्टी है। दूसरी यह कि फैंस विजय सलगांवकर के मशहूर किरदार में अजय देवगन को देखने के लिए उत्साहित हैं।

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किस फिल्म से है मुकाबला?

सुबह से फिल्म ने लगभग 33 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। अभी शाम के शो बाकी हैं। इससे अंदाजा लगता है कि फिल्म अच्छा कर सकती है। इंडस्ट्री ट्रैकर 'बॉक्स ऑफिस इंडिया' के मुताबिक फिल्म अपने पहले दिन के अंत तक 55-60 करोड़ रुपये (नेट) या उससे भी ज्यादा की कमाई कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' इस साल बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन जाएगी। यह केवल 'धुरंधर: द रिवेंज' से पीछे होगी।

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क्या अजय की सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह फिल्म अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है। 2024 में दिवाली के दौरान रिलीज हुई 'सिंघम अगेन' ने भारत में 43.70 करोड़ रुपये (नेट) की ओपनिंग की थी, जो उस समय अभिनेता की सबसे बड़ी ओपनर बनी थी। अब 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' उस आंकड़े को पार करने की राह पर है।

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