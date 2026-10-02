अभिषेक बच्चन: सेट पर घंटों बजा ट्रैक, ऐसे हुई  'कजरा रे' की शूटिंग; 2.0 बनाने पर क्या बोले अभिनेता?

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विज्ञापन साल 2005 में अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने फिल्म 'बंटी और बबली' में एक-साथ काम किया। ऐश्वर्या राय के साथ मिलकर उन्होंने फिल्म के मशहूर गाने 'कजरा रे' में धूम मचा दी। इसके ठीक दो साल बाद ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी कर ली और बच्चन परिवार का हिस्सा बन गईं। दो दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी यह गाना लोगों के बीच बहुत मशहूर है। हाल ही में एक इंटरव्यू में अभिषेक ने इसकी शूटिंग के दिनों को याद किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या तीनों के साथ 'कजरा रे 2.0' बन सकता है, तो इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं।

'कजरा रे' की शूटिंग को लेकर क्या बोले अभिषेक बच्चन?

बीबीसी एशियन नेटवर्क से बात करते हुए अभिषेक ने 'कजरा रे' के बनने के दिनों को याद करते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी और गाने की शूटिंग में 'कजरा रे' जितनी मजेदार शूटिंग की होगी। यह एक बड़ी और खुशमिजाज पार्टी जैसा था। हमने इसका बहुत मजा लिया। मुझे आज भी याद है कि हम शूटिंग कर रहे थे और उस दिन मेरा जन्मदिन था। सबने इसे सेलिब्रेट किया।'

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सेट पर घंटों बजा गाना

उन्होंने आगे बताया कि निर्देशक शाद अली ने घंटों तक गाना बजाए रखा, जिससे सेट एक जबरदस्त डांस पार्टी में बदल गया। शाद ने कुछ ऐसे ही नैचुरल पलों को कैमरे में कैद किया और बाद में उनमें से कुछ पलों को फाइनल गाने में शामिल किया। अभिषेक बच्चन ने कहा 'असल में, शाद ने बस गाना बजा दिया और हम लगभग चार घंटे तक डांस पार्टी करते रहे। उन्होंने असल में उस गाने के लिए बहुत सारे शॉट्स लिए थे, जिनमें हम बस मजा कर रहे थे और सेट पर मस्ती-मजाक कर रहे थे। सच कहूं तो, यह गाना एक 'कल्ट क्लासिक' बन गया है। मुझे यह बहुत पसंद है। इसकी शूटिंग में बहुत मजा आया। यह बहुत अच्छी यादें और बहुत मजेदार अनुभव था।' डीनू मोरिया: क्यों मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे अभिनेता? 65 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़ा है मामला उन्होंने आगे बताया कि निर्देशक शाद अली ने घंटों तक गाना बजाए रखा, जिससे सेट एक जबरदस्त डांस पार्टी में बदल गया। शाद ने कुछ ऐसे ही नैचुरल पलों को कैमरे में कैद किया और बाद में उनमें से कुछ पलों को फाइनल गाने में शामिल किया। अभिषेक बच्चन ने कहा 'असल में, शाद ने बस गाना बजा दिया और हम लगभग चार घंटे तक डांस पार्टी करते रहे। उन्होंने असल में उस गाने के लिए बहुत सारे शॉट्स लिए थे, जिनमें हम बस मजा कर रहे थे और सेट पर मस्ती-मजाक कर रहे थे। सच कहूं तो, यह गाना एक 'कल्ट क्लासिक' बन गया है। मुझे यह बहुत पसंद है। इसकी शूटिंग में बहुत मजा आया। यह बहुत अच्छी यादें और बहुत मजेदार अनुभव था।'

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पिता और पत्नी को मनाना होगा

जब 'कजरा रे 2.0' की संभावना के बारे में पूछा गया, तो अभिषेक ने कहा कि उन्हें यह बहुत पसंद आएगा। उन्होंने आगे कहा, 'मैं इसके लिए तैयार हूं। मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा। बस आपको ऐश्वर्या और मेरे पापा को मनाना होगा।'



किसने गाया था गाना?

'कजरा रे' गाने का संगीत शंकर-एहसान-लॉय ने दिया था। इसे अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली ने अपनी आवाज दी थी। वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफी की थी।