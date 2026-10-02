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नसीरुद्दीन शाह: क्या अभिनेता ने किया सीजेपी का समर्थन? अभिजीत दीपके से की मुलाकात; वीडियो हो रहा वायरल

Fri, 02 Oct 2026 05:44 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 02 Oct 2026 05:44 PM IST
सार

Naseeruddin Shah: अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने मुंबई में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके से मुलाकात की है। दीपके ने इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
 

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Naseeruddin Shah joins CJP Mumbai protest seeking Gyanesh Kumar's resignation Abhijeet dipke share video
नसीरुद्दीन शाह, अभिजीत दीपके - फोटो : एक्स@@abhijeet_dipke

विस्तार
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दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह मुंबई के आजाद पार्क में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके से मिले। यहां सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। गांधी जयंती के मौके पर नसीरुद्दीन की मौजूदगी को समर्थन के तौर पर देखा गया। दीपके ने उनकी मुलाकात का एक वीडियो एक्स पर शेयर किया। दीपके ने इस दिग्गज अभिनेता को अपने साथ जुड़ते देख हैरानी भी जताई।
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क्या है सीजेपी की मांग?
सीजेपी ने शुक्रवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वे ज्ञानेंद्र कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि यह विरोध चुनाव आयोग में असहमति के विवाद और वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (एसआईआर) को लेकर है। सीजेपी ने घोषणा की थी कि अगर कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो विरोध प्रदर्शन मुंबई से शुरू होकर पूरे भारत के शहरों में फैल जाएगा। 
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