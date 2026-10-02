राइज एंड फॉल: तेज प्रताप को निहारिका और सारा ने डांस से किया इंप्रेस, वायरल हो रहा वीडियो; क्या बोले यूजर्स?

Teju Bhaiya is giving the MOST content in Rise and Fall Season 2! 😂🔥



He is making the show more fun and entertaining with his crazy masti. Just look at him having fun in this video! 🤣



Honestly, Teju Bhaiya knows how to keep the audience entertained! 👑#RiseAndFallS2… pic.twitter.com/kRNp6cXvrm — reality khabri (@khabarshow) October 2, 2026

इस प्रोमो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है और दर्शक तेज के आस-पास हो रहे इस नए ड्रामे का मज़ा ले रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, ''राइज एंड फॉल' का एक और जबरदस्त प्रोमो। वे 'राइज' के लिए तेज प्रताप यादव को इम्प्रेस करेंगी और गौतम गुलाटी नए पेंटहाउस मेंबर बनने वाले हैं। यह शो लगातार ड्रामा दे रहा है!'एक और दर्शक ने शो में तेज की मौजूदगी की तारीफ करते हुए लिखा, 'तेजू भैया 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में सबसे ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं! वह अपनी जबरदस्त मस्ती से शो को और भी मजेदार और एंटरटेनिंग बना रहे हैं।''राइज एंड फॉल सीजन 2' को पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट करते हैं और यह प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होता है।