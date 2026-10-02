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राइज एंड फॉल: तेज प्रताप को निहारिका और सारा ने डांस से किया इंप्रेस, वायरल हो रहा वीडियो; क्या बोले यूजर्स?

Fri, 02 Oct 2026 04:53 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 02 Oct 2026 04:53 PM IST
सार

Rise And Fall 2: सहवाग के शो 'राइज एंड फॉल 2' के नए एपिसोड में खूब ड्रामा देखने को मिल सकता है। नए एपिसोड में निहारिका तिवारी और सारा गुरपाल ने तेज को इंप्रेस करने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
 

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Sara Niharika dance to impress Tej Pratap Yadav in Rise And Fall video viral users comment
राइज एंड फॉल 2 - फोटो : यूट्यूब

विस्तार
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'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में और ड्रामा देखने को मिलेगा क्योंकि निहारिका तिवारी और सारा गुरपाल 'अल्टीमेट रूलर' तेज प्रताप यादव को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। अपकमिंग एपिसोड के एक नए प्रोमो में, दोनों कंटेस्टेंट फिल्म 'रूही' के गाने 'पनघट' पर डांस करती हुई दिख रही हैं, जबकि तेज दूसरी तरफ से उन्हें देख रहे हैं।
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राइज एंड फॉल 2 - फोटो : यूट्यूब
वायरल वीडियो में क्या है?
  • सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस क्लिप में निहारिका और सारा 'अल्टीमेट रूलर' की मंजूरी पाने के लिए परफॉर्मेंस देती हुई दिख रही हैं। 
  • वहीं, तेज इस अटेंशन का मजा लेते हुए परफॉर्मेंस देख रहे हैं। 
  • हाल ही में अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में एक 'ऑडिशन' दिखाया गया है, जिसमें कंटेस्टेंट तेज की नजरों में अच्छा बनने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं। 
  • गौतम गुलाटी, सारा और निहारिका को उनके सामने अपनी स्किल्स दिखाने का मौका दिया गया है।
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राइज एंड फॉल 2 - फोटो : यूट्यूब
नए एपिसोड में क्या होगा खास?
जहां सारा तेज के लिए एक गाना बनाती और गाती हैं, वहीं निहारिका अपनी तेज आवाज से उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं। दूसरी ओर गौतम तेज के पर्सनल फिटनेस कोच की भूमिका निभाते हैं और उन्हें वर्कआउट करवाते हैं।

'अल्टीमेट रूलर' को इम्प्रेस करने की इन कोशिशों में ड्रामा भी देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि गौतम की कैरा अनु के साथ भी बहस होगी, जिससे टावर के अंदर पहले से बढ़ रहा तनाव और बढ़ जाएगा। बाद में तेज योग सेशन के जरिए माहौल को शांत करने की कोशिश करते हैं।
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राइज एंड फॉल 2 - फोटो : यूट्यूब
क्यों तेज की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे कंटेस्टेंट?
ये नई घटनाएं पहले नॉमिनेशन के बाद हुई हैं, जिसने 'राइज एंड फॉल' हाउस के समीकरणों को बदल दिया है। चूंकि तेज के पास यह तय करने की शक्ति है कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे, इसलिए कंटेस्टेंट लगातार उनकी नजरों में अच्छा बने रहने की कोशिश कर रहे हैं।

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया
इस प्रोमो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है और दर्शक तेज के आस-पास हो रहे इस नए ड्रामे का मज़ा ले रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, ''राइज एंड फॉल' का एक और जबरदस्त प्रोमो। वे 'राइज' के लिए तेज प्रताप यादव को इम्प्रेस करेंगी और गौतम गुलाटी नए पेंटहाउस मेंबर बनने वाले हैं। यह शो लगातार ड्रामा दे रहा है!' 



एक और दर्शक ने शो में तेज की मौजूदगी की तारीफ करते हुए लिखा, 'तेजू भैया 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में सबसे ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं! वह अपनी जबरदस्त मस्ती से शो को और भी मजेदार और एंटरटेनिंग बना रहे हैं।'

'राइज एंड फॉल सीजन 2' को पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट करते हैं और यह प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होता है।
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