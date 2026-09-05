पंचायत 5: अगले सीजन पर कितना काम हुआ पूरा? किरदारों में क्या हुआ बदलाव; निर्देशक ने बताई आगे की कहानी

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हाल ही में निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा ने बताया कि सीजन 5 अभी एडिटिंग स्टेज में है और अक्टूबर-नवंबर के आसपास आ सकता है। वेब सीरीज 'पंचायत' का फुलेरा यूनिवर्स अपने अगले चैप्टर के लिए तैयार हो रहा है। फैंस ने इसके हर सीजन को प्यार दिया है। अब वो नए सीजन को लेकर उत्साहित हैं। नए सीजन में किरदार बदल रहे हैं और प्रधान जी की जिंदगी एक अचानक मोड़ ले रही है।

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किरदार में होंगे बदलाव

फैंस उम्मीद कर रहे थे कि सीजन 5 में फुलेरा में बस अफरा-तफरी जारी रहेगी। मगर निर्देशक का कहना है कि अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं और प्रधान जी हार गए हैं, तो नया सीजन यह दिखाएगा कि किरदार बदलते हालात के नतीजों से कैसे निपटते हैं।

उन्होंने आगे कहा, 'सबकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। चुनाव तो हो गए। प्रधान जी हार गए। मगर उसके आगे जिंदगी उनकी कैसे आगे बढ़ रही है, बाकी किरदारों की जिंदगी आगे कैसे बढ़ रही है। एक हारा हुआ प्रधान अब गांव में कैसे चलता है, क्या करता है। एक प्रधान जो इलेक्शन हार गया है, अब गांव में कैसे घूमता है? वह क्या करता है?'





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सचिव जी की कहानी आगे बढ़ेगी

मिश्रा के मुताबिक, प्रधान जी अकेले ऐसे किरदार नहीं होंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हों। आने वाले सीजन में हर किरदार की अपनी कहानी होगी। उन्होंने कहा, 'सबकी कहानी में ग्रोथ है। सचिव जी की कहानी अब आगे बढ़ेगी।'

इसका मतलब है कि अभिषेक त्रिपाठी उर्फ सचिव जी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले सीजन से उनकी कहानी एक नए फेज में जाने की उम्मीद है।

आखिरी नहीं है सीजन 5

हालांकि, सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब मिश्रा से पूछा गया कि क्या सीजन 5 पंचायत का आखिरी सीजन होगा। उनका जवाब साफ था, 'नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।' उनके इस जवाब से ऐसा लगता है कि पंचायत यूनिवर्स में और भी चैप्टर बाकी हो सकते हैं।