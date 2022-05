Cannes 2022: भारत को मिला 'कंट्री ऑफ ऑनर' का सम्मान, पीएम मोदी ने बताया देश के लिए ये क्यों है खास

2022 के कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। इस साल पहली बार भारत 'कंट्री ऑफ ऑनर' के रूप में फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने जा रहा है। कांस 2022 में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश जारी किया है।

भारत को आधिकारिक रूप से कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा मिलने पर पीएम मोदी ने कहा, "मार्चे डू फिल्म - फेस्टिवल डी कांस में कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में भारत की भागीदारी के बारे में जानकर मुझे खुशी हो रही है। भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 साल और कान फिल्म महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के साथ-साथ फ्रांस के साथ राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे होने का आनंद ले रहा है।"

Delighted about India's participation as a Country of Honour at Marché du Film-festival de Cannes. As India celebrates its 75th yr of independence,75th anniversary of Cannes Film Festival&75 yrs of Indo-French diplomatic ties enhance pride associated with momentous milestones: PM pic.twitter.com/Q2FJsjubeh