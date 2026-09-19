बॉक्स ऑफिस: करीना से आमिर तक, पहले ही दिन धड़ाम हुईं इन सितारों की फिल्में; सिर्फ ‘हनुमान अंश’ ने किया चमत्कार
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 20 Sep 2026 06:12 AM IST
सार
Movies With Lowest Opening This Year: फिल्म 'दायरा' और 'वाइब' 18 सितंबर को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर काफी फीकी शुरुआत की। जानिए इन फिल्मों के अलावा इस साल की कमजोर शुरुआत पाने वाली टॉप 10 फिल्मों के बारे मेंं।
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विस्तार
करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' और कुणाल खेमू की 'वाइब' शुक्रवार को रिलीज हो गई है। इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी शुरुआत की, जो लाखों में ही ढेर हो गई। हालांकि इस साल ये अकेली फिल्म नहीं थी, जिसके लिए शुरुआत काफी खराब रही हो। जानिए इन दोनों फिल्मों के अलावा इस साल और कौन सी फिल्में थीं, जिनकी शुरुआत सबसे कमजोर रही।
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भाभी जी घर पर हैं
भाभीजीघर पर है शो से प्रेरित फिल्म 'भाभी जी घर पर हैं! फन ऑन द रन' 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। शो की फैन फॉलोइंग के मुकाबले फिल्म को खास फायदा नहीं मिल पाया और इसकी बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत काफी फीकी रही। फिल्म ने पहले दिन महज 24 लाख की कमाई की थी। ये भारत में टोटल 1.45 का नेट कलेक्शन ही कर पाई।
भाभीजीघर पर है शो से प्रेरित फिल्म 'भाभी जी घर पर हैं! फन ऑन द रन' 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। शो की फैन फॉलोइंग के मुकाबले फिल्म को खास फायदा नहीं मिल पाया और इसकी बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत काफी फीकी रही। फिल्म ने पहले दिन महज 24 लाख की कमाई की थी। ये भारत में टोटल 1.45 का नेट कलेक्शन ही कर पाई।
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भाई तेरा स्टार है
राघव जुयाल स्टारर फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' 30 जुलाई 2026 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए भी बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत काफी धीमी रही थी। पहले दिन इसने महज 30 लाख की कमाई की थी। वहीं फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 1.12 करोड़ का रहा।
राघव जुयाल स्टारर फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' 30 जुलाई 2026 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए भी बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत काफी धीमी रही थी। पहले दिन इसने महज 30 लाख की कमाई की थी। वहीं फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 1.12 करोड़ का रहा।
द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो
बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ की सुपरहीरो फिल्म 'द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो' 28 मई को रिलीज हुई थी। फिल्म एक हिंदी पारिवारिक और बच्चों की एडवेंचर फिल्म है। ये फिल्म भी पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर केवल 30 लाख की कमाई कर पाई थी। इसका टोटल नेट कलेक्शन 1.91 करोड़ पर थम गया।
बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ की सुपरहीरो फिल्म 'द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो' 28 मई को रिलीज हुई थी। फिल्म एक हिंदी पारिवारिक और बच्चों की एडवेंचर फिल्म है। ये फिल्म भी पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर केवल 30 लाख की कमाई कर पाई थी। इसका टोटल नेट कलेक्शन 1.91 करोड़ पर थम गया।
गिन्नी वेड्स सनी 2
बॉलीवुड एक्टर अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की रोमांटिक फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' 24 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए भी बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत फीकी रही और पहले दिन ये केवल 30 लाख की कमाई कर पाई। वहीं इसका टोटल कलेक्शन महज 1.58 करोड़ का रहा।
बॉलीवुड एक्टर अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की रोमांटिक फिल्म 'गिन्नी वेड्स सनी 2' 24 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए भी बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत फीकी रही और पहले दिन ये केवल 30 लाख की कमाई कर पाई। वहीं इसका टोटल कलेक्शन महज 1.58 करोड़ का रहा।
बेबी डू डाई डू
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की फिल्म 'बेबी डू डाई डू' की शुरुआत भी थिएटर्स में काफी खराब रही। ये 3 जुलाई को रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन महज 48 लाख की कमाई की थी। वहीं इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 7.45 करोड़ की नेट कमाई की।
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की फिल्म 'बेबी डू डाई डू' की शुरुआत भी थिएटर्स में काफी खराब रही। ये 3 जुलाई को रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन महज 48 लाख की कमाई की थी। वहीं इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 7.45 करोड़ की नेट कमाई की।
आखिरी सवाल
संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बड़े एक्टर्स होने के बावजूद ये फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। पहले दिन इसने महज 48 लाख की कमाई की थी। वहीं इसका टोटल कलेक्शन 2.94 करोड़ पर थम गया।
संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बड़े एक्टर्स होने के बावजूद ये फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। पहले दिन इसने महज 48 लाख की कमाई की थी। वहीं इसका टोटल कलेक्शन 2.94 करोड़ पर थम गया।
वध 2
संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म 'वध' को दर्शकों से काफी प्यार मिला था। लेकिन 'वध 2' बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। पहले दिन इसने महज 60 लाख की कमाई की। वहीं, इस फिल्म ने भारत में टोटल 3.89 करोड़ का कलेक्शन किया था।
संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म 'वध' को दर्शकों से काफी प्यार मिला था। लेकिन 'वध 2' बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। पहले दिन इसने महज 60 लाख की कमाई की। वहीं, इस फिल्म ने भारत में टोटल 3.89 करोड़ का कलेक्शन किया था।
बंदर
पॉपुलर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित और बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल स्टारर फिल्म 'बंदर' भी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले दिन इसने महज 60 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म का टोटल कलेक्शन केवल 4.20 करोड़ का रहा।
पॉपुलर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित और बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल स्टारर फिल्म 'बंदर' भी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले दिन इसने महज 60 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म का टोटल कलेक्शन केवल 4.20 करोड़ का रहा।
हैप्पी पटेल
इस साल रिलीज हुई आमिर खान के बैनर तले बनी फिल्म 'हैप्पी पटेल' में वीर दास लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को आमिर ने प्रोड्यूस करने के साथ ही इसमें कैमियो भी किया था पर वो इस फिल्म की नैया पार नहीं लगा पाए। ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने मात्र 1.25 करोड़ रुपये ही कमाए थे।
एक दिन
इसी तरह मई में रिलीज हुई आमिर के बेटे की डेब्यू फिल्म 'एक दिन' भी फ्लॉप रही थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मात्र 1.15 करोड़ का बिजनेस किया था।
इस साल रिलीज हुई आमिर खान के बैनर तले बनी फिल्म 'हैप्पी पटेल' में वीर दास लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को आमिर ने प्रोड्यूस करने के साथ ही इसमें कैमियो भी किया था पर वो इस फिल्म की नैया पार नहीं लगा पाए। ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने मात्र 1.25 करोड़ रुपये ही कमाए थे।
एक दिन
इसी तरह मई में रिलीज हुई आमिर के बेटे की डेब्यू फिल्म 'एक दिन' भी फ्लॉप रही थी। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मात्र 1.15 करोड़ का बिजनेस किया था।
दायरा
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' 18 सितंबर को रिलीज हुई। फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की शुरुआत भी ठप रही। पहले दिन इसने महज एक करोड़ की कमाई की।
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' 18 सितंबर को रिलीज हुई। फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की शुरुआत भी ठप रही। पहले दिन इसने महज एक करोड़ की कमाई की।
हनुमान अंश
7 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत काफी खराब रही थी। फिल्म ने पहले दिन महज 10 लाख की कमाई की थी। लेकिन खराब शुरुआत के बावजूद फिल्म के कमबैक ने सबको हैरान करके रख दिया।
चौथे हफ्ते के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर डॉमिनेट करना शुरू किया और बड़ी-बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। फिलहाल फिल्म ने रिलीज के 44 दिन होने के बाद भारत में टोटल नेट 253 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।
7 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत काफी खराब रही थी। फिल्म ने पहले दिन महज 10 लाख की कमाई की थी। लेकिन खराब शुरुआत के बावजूद फिल्म के कमबैक ने सबको हैरान करके रख दिया।
चौथे हफ्ते के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर डॉमिनेट करना शुरू किया और बड़ी-बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। फिलहाल फिल्म ने रिलीज के 44 दिन होने के बाद भारत में टोटल नेट 253 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।