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Cannes 2018: रेड कार्पेट पर दीपिका का जलवा, पारदर्शी गाउन में तस्वीर डालकर कही यह बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला , Updated Fri, 11 May 2018 09:26 AM IST
Deepika Padukone
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कांस फिल्म फेस्टिवल 2018 में अपनी पहली झलक से ही दीपिका पादुकोण ने लोगों को इंप्रेस कर दिया है। रेड कार्पेट इवेंट में जाहिर मुराद की डिजाइन की हुई सफेद रंग की लेस गाउन में वह सिंपल और स्टाइलिश लग रही हैं।
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cannes 2018 deepika padukone zuhair murad

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Deepika Padukone
Deepika Padukone
Deepika Padukone
Deepika Padukone

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