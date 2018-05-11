कांस फिल्म फेस्टिवल 2018 में अपनी पहली झलक से ही दीपिका पादुकोण ने लोगों को इंप्रेस कर दिया है। रेड कार्पेट इवेंट में जाहिर मुराद की डिजाइन की हुई सफेद रंग की लेस गाउन में वह सिंपल और स्टाइलिश लग रही हैं।
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