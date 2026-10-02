नुसरत भरूचा: देश लौटीं अभिनेत्री, स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाते दिखा परिवार; बाली में हुआ था हादसा; देखें वीडियो
Nushrratt Bharuccha: बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा को बाली में हुए हादसे के बाद एयर एंबुलेंस से मुंबई लाया गया है। उनका वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद फैंस ने उनके लिए चिंता जाहिर की है।
विस्तार
स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाती दिखीं नुसरत
नुसरत भरूचा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अभिनेत्री को मुंबई के एक अस्पताल में एंबुलेंस से स्ट्रेचर पर बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य, जिनमें उनकी मां भी शामिल हैं, और दोस्त उनके साथ नजर आए।
नुसरत को बाली में हुए हादसे के बाद पहले वहीं अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से मुंबई लाया गया। उनकी टीम की ओर से जारी बयान के मुताबिक, अभिनेत्री की स्पाइन सर्जरी की जाएगी।
नुसरत के टीम ने शुक्रवार को उनके स्वास्थ्य को लेकर एक बयान जारी किया था। बयान में कहा गया, 'फिलहाल हमारी सबसे पहली प्राथमिकता उनकी सेहत है और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधा मिलती रहे। हम सभी से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने और उन्हें अपने इलाज और रिकवरी पर ध्यान देने के लिए जरूरी समय देने की अपील करते हैं। सभी की चिंता और शुभकामनाओं के लिए हम आभारी हैं और जरूरत के मुताबिक आगे की जानकारी साझा करेंगे।'
देखें वीडियो-
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, नुसरत अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगी।
- यह पहली बार होगा, जब दोनों स्टार एक साथ किसी फिल्म का हिस्सा होंगे।
- फिलहाल, फिल्म में नुसरत के किरदार के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, उनका रोल एक पारंपरिक फीमेल को-लीड तक सीमित नहीं होगा, बल्कि कहानी में उसकी अहम भूमिका होगी।
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