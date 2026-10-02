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गांधी एंड माय मदर: फिल्म की पहली झलक आई सामने, मनोज बाजपेयी-वहीदा रहमान की जोड़ी ने खींचा ध्यान; देखें फोटोज

Fri, 02 Oct 2026 09:27 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 02 Oct 2026 09:27 PM IST
सार

Gandhi And My Mother: गांधी जयंती के खास मौके पर फिल्म 'गांधी एंड माय मदर' की पहली झलक सामने आ गई है। जानिए क्या कुछ है तस्वीरों में खास और कैसी होगी फिल्म। 

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Gandhi And My Mother First Look Manoj Bajpayee And Waheeda Rehman Lead Sudhir Mishra Period Drama
गांधी एंड माय मदर - फोटो : एएनआई

विस्तार
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फिल्म 'गांधी एंड माय मदर' के मेकर्स ने इसकी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें फिल्म की कहानी और उस दौर की झलक देखने को मिल रही है। इस फिल्म का निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है।
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सामने आईं फिल्म की पहली तस्वीरें
फिल्म की सामने आई तस्वीरों में उस दौर की झलक देखने को मिलती है, जिसमें 'गांधी एंड माय मदर' की कहानी आधारित है। फिल्म महात्मा गांधी के जीवन और उनकी विरासत से जुड़ी है।
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हालांकि, फिल्म में महात्मा गांधी को सिर्फ इतिहास और राजनीति के नजरिए से दिखाने के बजाय उनकी जिंदगी के ज्यादा निजी और मानवीय पहलुओं पर फोकस किया जाएगा। मेकर्स ने फिलहाल फिल्म की कहानी से जुड़ी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। ऐसे में तस्वीरों के जरिए दर्शकों को सिर्फ फिल्म की दुनिया और उसके माहौल की एक झलक दी गई है।
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Gandhi And My Mother First Look Manoj Bajpayee And Waheeda Rehman Lead Sudhir Mishra Period Drama
गांधी एंड माय मदर - फोटो : एएनआई
फिल्म की स्टारकास्ट और रिलीज डेट
  • फिल्म का निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है।
  • सुधीर अपनी फिल्मों में गहराई वाले किरदारों और जटिल रिश्तों को दिखाने के लिए जाने जाते हैं। 
  • 'गांधी एंड माय मदर' में मनोज बाजपेयी और दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
  • इसके अलावा दिव्या दत्ता और सौरभ शुक्ला भी फिल्म का हिस्सा हैं। 
  • फिलहाल मेकर्स ने फिल्म की कहानी, बाकी के किरदारों और रिलीज डेट को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं दी है।  

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