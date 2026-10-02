गांधी एंड माय मदर: फिल्म की पहली झलक आई सामने, मनोज बाजपेयी-वहीदा रहमान की जोड़ी ने खींचा ध्यान; देखें फोटोज

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फिल्म की सामने आई तस्वीरों में उस दौर की झलक देखने को मिलती है, जिसमें 'गांधी एंड माय मदर' की कहानी आधारित है। फिल्म महात्मा गांधी के जीवन और उनकी विरासत से जुड़ी है।हालांकि, फिल्म में महात्मा गांधी को सिर्फ इतिहास और राजनीति के नजरिए से दिखाने के बजाय उनकी जिंदगी के ज्यादा निजी और मानवीय पहलुओं पर फोकस किया जाएगा। मेकर्स ने फिलहाल फिल्म की कहानी से जुड़ी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। ऐसे में तस्वीरों के जरिए दर्शकों को सिर्फ फिल्म की दुनिया और उसके माहौल की एक झलक दी गई है।