बॉक्स ऑफिस: क्या 'द वन' की कमाई पर पड़ा 'दृश्यम 3' का असर? जानें 'हनुमान अंश' का 56वें दिन कैसा हुआ कलेक्शन

1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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आज शुक्रवार को सिनेमाघरों में अजय देवगन की अदाकारी वाली फिल्म 'दृश्यम 3' रिलीज हुई है। इसकी वजह से सिनेमाघरों में पहले से चल रही फिल्मों के कलेक्शन में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। आइए जानते हैं आज शुक्रवार को सिद्धार्थ-तमन्ना की फिल्म 'द वन' और 'हनुमान अंश' ने कितना कलेक्शन किया है।

2 of 5 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला

3 of 5 हनुमान अंश - फोटो : यूट्यूब

'हनुमान अंश' का कलेक्शन

07 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' अब भी बॉक्स ऑफिस पर छाई है। कल 56वें दिन इसने 2.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। आज खबर लिखे जाने तक इसने 2.21 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इसी के साथ 'हनुमान अंश' का टोटल नेट कलेक्शन 319.59 करोड़ रुपये हो चुका है। वर्ल्डवाइड इस फिल्म का कारोबार 414 करोड़ रुपये हो चुका है।

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4 of 5 द पैराडाइज - फोटो : यूट्यूब

'द पैराडाइज' का कलेक्शन साउथ एक्टर के अभिनेता नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' का कलेक्शन आज यानी रिलीज के नौवें दिन घटा है।

गुरुवार को इसने 3.30 करोड़ रुपये कमाए थे।

आज खबर लिखे जाने तक इसने 2.09 करोड़ रुपये कमाए थे।

इसका टोटल कलेक्शन 110.09 करोड़ रुपये हो गया है।

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5 of 5 दृश्यम 3 - फोटो : सोशल मीडिया