Hrithik Roshan Burger Ad: बर्गर कंपनी ने ऋतिक संग विज्ञापन करने के लिए आजमाया अनोखा तरीका, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी

वहीं, इस वीडियो को देखने के बाद अभिनेता ऋतिक रोशन की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। एक्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस एड वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ये अच्छा नहीं किया। ऋतिक के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए बर्गर कंपनी ने लिखा, माफ कीजिए ऋतिक, इसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था।



.@burgerkingindia, this is not done.https://t.co/NIkge9XZfH