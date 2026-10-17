दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस: क्या अजय देवगन की फिल्म को फिर मिला वीकएंड का फायदा? 'प्रहार' और 'नई नवेली' को दी शिकस्त

1 of 5 दृश्यम 3 - फोटो : अमर उजाला







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इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में लगी हुई हैं। इनमें 'जेलर 2', 'रणबाली', 'प्रहार' और 'नई नवेली' शामिल हैं। इन नई फिल्मों के रिलीज होने के बावजूद अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 16 दिन हो चुके हैं। जानिए शनिवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है।

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2 of 5 दृश्यम 3 - फोटो : अमर उजाला

3 of 5 दृश्यम 3 फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला

वर्ल्डवाइड कितना हुआ 'दृश्यम 3' का कलेक्शन

'दृश्यम 3' ने विदेशों में भी अच्छा कलेक्शन किया है। मशहूर फ्रैंचाइजी की इस तीसरी किस्त को खूब पसंद किया जा रहा है। भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 405.83 करोड़ रुपये हो चुका है।

इस फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 520.27 करोड़ रुपये हो चुका है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका लगभग 100 करोड़ रुपये है।

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4 of 5 जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया

किन फिल्मों से है मुकाबला?

बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'दृश्यम 3' का 'जेलर 2' से मुकाबला है। आज इसने खबर लिखे जाने तक 28.18 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसका मुकाबला 'रणबाली' से भी है, जिसने आज 4.88 करोड़ रुपये कमाए हैं। 'प्रहार' ने आज 1.79 करोड़ रुपये कमाए हैं। यह फिल्म अजय देवगन की फिल्म से पीछे रह गई है। इसी तरह से 'नई नवेली' ने 2.43 करोड़ रुपये कमाए हैं। यह फिल्म 'दृश्यम 3' से लोहा ले रही है।

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5 of 5 दृश्यम 3 फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला