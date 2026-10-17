इमरान खान: एक्टर ने 'भारत छोड़ो' नोटिस को हाईकोर्ट में दी चुनौती, 28 अक्तूबर तक देश छोड़ने का मिला है आदेश

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अभिनेता ने मुंबई पुलिस की ओर से जारी उस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इमरान ने इस नोटिस को गैरकानूनी बताते हुए अदालत से इसे रद्द करने की मांग की है।43 वर्षीय इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। शनिवार को उन्होंने अपने वकील जुल्फिकार मेमन और उनकी कानूनी टीम के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की।इसमें उन्होंने पुलिस के नोटिस को 'गैरकानूनी, गलत और कानून के खिलाफ' बताया है। अभिनेता ने अदालत से इस नोटिस को रद्द करने और सुनवाई पूरी होने तक इस पर रोक लगाने की मांग की है।इमरान की याचिका में कहा गया है कि मौजूदा कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो ओसीआई कार्डधारक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकता हो। उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस जारी करते समय उन्हें न तो कोई स्पष्ट कारण बताया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया।