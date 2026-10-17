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खुशी कपूर: मालदीव में छुट्टियां मना रहीं एक्ट्रेस, समंदर किनारे दिखा ग्लैमरस अंदाज; शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

Sat, 17 Oct 2026 06:27 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 17 Oct 2026 06:27 PM IST
सार

Khushi Kapoor: बॉलीवुड अभिनेत्री खुशी कपूर इन दिनों अपनी छुट्टियों का आनंद ले रही हैं। अभिनेत्री ने हाल ही में मालदीव ट्रिप की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। जानिए तस्वीरों में क्या है खास।

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Khushi Kapoor Enjoys Maldives Vacation At JW Marriott Resort Shares Stunning Beach Photos
खुशी कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम @khushikapoor

विस्तार
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‘द आर्चीज’ से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली खुशी कपूर इन दिनों वेकेशन का आनंद ले रही हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में एक्ट्रेस समुंदर किनारे चिल करती नजर आ रही हैं। 
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खुशी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वेकेशन की फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वह समंदर के बीच सुकून भरे पल बिताती नजर आ रही हैं। उनकी इन तस्वीरों में बीच, नीला पानी और खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं।
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खुशी कपूर ने अपनी यह ट्रिप जेडब्ल्यू मैरियट मालदीव काफू एटोल आइलैंड रिजॉर्ट में बिताई। तस्वीरों में वह कभी समंदर के बीच बने नेट पर आराम करती दिख रही हैं, तो कभी बीच पर खड़े होकर पोज देती नजर आ रही हैं। 
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इसके अलावा, अभिनेत्री ने जेट स्की और स्नॉर्कलिंग जैसी एक्टिविटीज का भी आनंद लिया। उनकी तस्वीरों में छुट्टियों की मस्ती और खूबसूरत नजारों का शानदार मेल देखने को मिल रहा है।


इन तस्वीरों में खुशी का स्टाइलिश अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। कहीं वह प्रिंटेड स्विमसूट में नजर आ रही हैं, तो कहीं पिंक आउटफिट में दिखाई दे रही हैं। 



अभिनेत्री ने इन तस्वीरों को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘No place I’d rather be’, जिसका मतलब है कि उनके लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती।


खुशी कपूर की इन तस्वीरों से साफ है कि वह मालदीव में अपने समय को खूब एंजॉय कर रही हैं। उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर उनके फैंस को भी खूब पसंद आ सकती है।
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