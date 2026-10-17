खुशी कपूर: मालदीव में छुट्टियां मना रहीं एक्ट्रेस, समंदर किनारे दिखा ग्लैमरस अंदाज; शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

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खुशी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वेकेशन की फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वह समंदर के बीच सुकून भरे पल बिताती नजर आ रही हैं। उनकी इन तस्वीरों में बीच, नीला पानी और खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं।खुशी कपूर ने अपनी यह ट्रिप जेडब्ल्यू मैरियट मालदीव काफू एटोल आइलैंड रिजॉर्ट में बिताई। तस्वीरों में वह कभी समंदर के बीच बने नेट पर आराम करती दिख रही हैं, तो कभी बीच पर खड़े होकर पोज देती नजर आ रही हैं।इसके अलावा, अभिनेत्री ने जेट स्की और स्नॉर्कलिंग जैसी एक्टिविटीज का भी आनंद लिया। उनकी तस्वीरों में छुट्टियों की मस्ती और खूबसूरत नजारों का शानदार मेल देखने को मिल रहा है।इन तस्वीरों में खुशी का स्टाइलिश अंदाज भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। कहीं वह प्रिंटेड स्विमसूट में नजर आ रही हैं, तो कहीं पिंक आउटफिट में दिखाई दे रही हैं।अभिनेत्री ने इन तस्वीरों को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘No place I’d rather be’, जिसका मतलब है कि उनके लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती।खुशी कपूर की इन तस्वीरों से साफ है कि वह मालदीव में अपने समय को खूब एंजॉय कर रही हैं। उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर उनके फैंस को भी खूब पसंद आ सकती है।