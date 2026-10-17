बॉक्स ऑफिस: 3 ही दिन में 'जेलर 2' 100 करोड़ के पार, 'रणबाली' नहीं उठा पाई वीकएंड का फायदा; जानें कलेक्शन

सिनेमाघरों में साउथ की दो मच-अवेटेड फिल्में सज चुकी हैं। एक तरफ रजनीकांत की 'जेलर 2' है, तो दूसरी तरफ विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली'। जानिए इन दोनों फिल्मों ने आज शनिवार को कितना कलेक्शन किया है।
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रणबाली
- फोटो : सोशल मीडिया
वीकएंड का भी फायदा नहीं उठा पाई 'रणबाली'
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणबाली' की शुरुआत वैसी नहीं रही, जैसी मेकर्स ने सोची होगी। फिल्म पहले दिन डबल डिजिट का कलेक्शन भी पार नहीं कर पाई। पहले दिन 'रणबाली' ने 9.25 किया था।
वहीं आज शनिवार को वीकएंड होने के बावजूद फिल्म ज्यादा दर्शक नहीं जुटा पाई है। दूसरे दिन फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 4.88 करोड़ की कमाई की है। इसके साथ फिल्म ने दो दिनों में कुल 14.13 करोड़ की कमाई की है।
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जेलर 2
- फोटो : सोशल मीडिया
'जेलर 2' का जलवा जारी
- 15 तारीख को रिलीज हुई फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है।
- फिल्म ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए पहले दिन 59.70 करोड़, तो वहीं दूसरे दिन 37.10 करोड़ का कलेक्शन किया था।
- आज तीसरे दिन फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 28.18 करोड़ का कारोबार कर लिया है।
- इसी के साथ फिल्म में केवल 3 ही दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।
- फिल्म का कुल कलेक्शन 124.98 करोड़ हो गया है।
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प्रहार-नई नवेली
- फोटो : सोशल मीडिया
इन फिल्मों से टक्कर
दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर मिलने वाली है। 2 अक्तूबर को रिलीज हुई 'दृश्यम 3' फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है। वहीं 16 अक्तूबर को रिलीज हुई राजकुमार राव की 'प्रहार' और यामी गौतम की 'नई नवेली' से भी इन्हें टक्कर मिलेगी।
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