बिग बॉस 20: 'वीकएंड का वार' में सलमान खान ने सुनाया भावुक किस्सा, लव गिल से लड़ने पर आसिफ की ली जमकर क्लास

इसके अलावा सलमान ने बीते दिनों हुई आसिफ और लव गिल के बीच लड़ाई को लेकर भी आसिफ को फटकार लगाई। दरअसल, नकुल और गुल्लू के बीच लड़ाई हो जाने के बाद नकुल अकेले बैठे हुए थे। इसलिए लव उनके पास बात करने चली गईं। इस बात से आसिफ नाराज हो गए थे और लव के साथ लड़ाई करने लगे थे। यहां तक की आसिफ ने लव को चापलूस तक कह दिया था।इसी मामले पर आज सलमान ने आसिफ की क्लास ली और कहा, 'क्या लव आपकी घरवाली हैं, बहन या कोई रिश्तेदार हैं? वो भी घर की एक सदस्य हैं। वो किसी से भी बात कर सकती हैं। आप कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। उस दिन आपकी गलती थी। आप लाउड थे और गलत लग रहे थे।'इसके बाद सलमान ने चुटकी लेते हुए आम्रपाली से पूछा कि आसिफ की ओर से लव गिल के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है ना? इससे घबराते हुए आसिफ खुद बोल पड़े। आसिफ ने कहा, 'सर ये शो तो केवल 3 महीने चलेगा, लेकिन इस बात के लिए मेरे घरवाले मुझे 3 साल तक सुनाएंगे। आप ऐसा मत कहिए। लव मेरी बहन जैसी है।'