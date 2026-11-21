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इस इवेंट में रणवीर सिंह अपने अलग अंदाज में नजर आए। अभिनेता ने डार्क नेवी ब्लू और ब्लैक शेड का सूट पहना था। इसके साथ गोल्डन बटन और ऑरेंज पॉकेट स्क्वायर उनके लुक को खास बना रहे थे। उन्होंने आंखों पर टिंटेड सनग्लासेस लगाकर अपना लुक पूरा किया।एक्टर सुनील शेट्टी भी इस इवेंट में अपने स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे। अभिनेता ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, जिसमें सामने दो पॉकेट और बटन डिटेलिंग थी। इसके साथ उन्होंने ब्लैक ट्राउजर और टिंटेड सनग्लासेस कैरी किए। उनका यह लुक काफी सिंपल और क्लासी नजर आया।कार्यक्रम में टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार की दमदार परफॉर्मेंस से हुई। टाइगर ने इस दौरान भगवान गणेश को समर्पित 'देवा श्री गणेशा' पर परफॉर्म किया।वहीं अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म 'केसरी' के गाने 'तेरी मिट्टी' पर प्रस्तुति दी। इसके बाद अक्षय ने 'सबसे आगे हिंदुस्तानी' गाकर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया।ग्लोबल पीस ऑनर्स के इस इवेंट में शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और बोमन ईरानी भी स्टेज शेयर करते नजर आए। तीनों ने शाहरुख के आइकॉनिक पोज को रिक्रिएट कर इस शाम को और हसीन बना दिया।