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'दबंग' का सीक्वल जरूर आएगा

दरअसल, एक इवेंट के दौरान सलमान खान से पूछा गया कि क्या वह अपनी हिट फिल्मों 'दबंग' और 'बजरंगी भाईजान' के सीक्वल बनाने का प्लान बना रहे हैं। इस पर अभिनेता ने जवाब दिया, 'कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे।' विज्ञापन



जब सलमान से इस बारे में और पूछा गया तो उन्होंने 'दबंग' के अगले पार्ट को लेकर कहा, ''दबंग' का तो आ ही जाएगा। 'दबंग' क्योंकि हमारे हाथ में है।' विज्ञापन विज्ञापन

दरअसल, एक इवेंट के दौरान सलमान खान से पूछा गया कि क्या वह अपनी हिट फिल्मों 'दबंग' और 'बजरंगी भाईजान' के सीक्वल बनाने का प्लान बना रहे हैं। इस पर अभिनेता ने जवाब दिया, 'कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे।'जब सलमान से इस बारे में और पूछा गया तो उन्होंने 'दबंग' के अगले पार्ट को लेकर कहा, ''दबंग' का तो आ ही जाएगा। 'दबंग' क्योंकि हमारे हाथ में है।'

बॉलीवुड स्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। वहीं 'बजरंगी भाईजान' और 'दबंग' उनकी पॉपुलर फिल्मों में शामिल हैं। अब 'मातृभूमि' के प्रमोशंस के बीच सलमान ने इन दोनों फिल्मों के सीक्वल पर बड़ा अपडेट शेयर किया है।