बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि अगस्त महीने में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने अपने पड़ोसी केतन कक्कड़ के खिलाफ याचिका दायर करते हुए उनपर भड़काउ सोशल मीडिया पोस्ट करने का इल्जाम लगाया था। सलमान ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 'केतन कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कई पोस्ट डाली हैं, जो अपमानजनक और भड़काऊ हैं।' दरअसल, केतन ने सलमान खान के ऊपर फार्महाउस में गैरकानूनी काम करने के झूठे आरोप लगाए गए थे। इस मामले की सुनवाई आज यानी मंगलवार को हुई। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखने का निर्णय लिया।

Bombay High Court reserves orders on actor Salman Khan's plea seeking restraining orders against his Panvel neighbour Ketan Kakkad for posting derogatory messages on social media against him.