नीना गुप्ता: 'कह दो मैं प्रेग्नेंट हूं', जब बॉडी शेमिंग और सवालों से परेशान हुईं एक्ट्रेस, दिया करारा जवाब

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न्यूज 18 से बातचीत के दौरान नीना से पूछा गया कि अगर कोई उनसे पूछे कि वह शादी कब कर रही हैं तो उनका क्या जवाब होगा। इस पर उन्होंने कहा, 'तुम्हारे बाप का नहीं खाती। तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारी शादी हुई है या नहीं?' नीना ने साफ कर दिया कि उन्हें अपनी निजी जिंदगी को लेकर इस तरह के सवाल बिल्कुल पसंद नहीं हैं।नीना गुप्ता ने यह भी बताया कि उन्हें कई बार अपने वजन को लेकर भी लोगों की बातों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने एक पुराना किस्सा शेयर करते हुए बताया कि एक बार साड़ी पहनने के दौरान कमर के पास कपड़ा थोड़ा ज्यादा इकट्ठा हो गया था। इसके बाद लोगों ने उनके शरीर को देखकर तरह-तरह की बातें शुरू कर दीं।नीना ने बताया कि लोग उनके वजन को लेकर सवाल करने लगे और यहां तक पूछने लगे कि क्या वह प्रेग्नेंट हैं। उस समय नीना की उम्र करीब 60 साल थी। लोगों के इस तरह के सवालों से वह काफी परेशान हो गई थीं।