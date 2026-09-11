मनी फाॅलोज माय ब्रदर: रिलीज हुआ रवि किशन का नया गाना, यूजर्स बोले- पागल बना दिया देश को

कहां से वायरल हुआ रवि का डायलॉग?

रवि किशन का यह डायलॉग बीते दिनों काफी वायरल हुआ। बीते दिनों जब एक्टर एक शो में गेस्ट के रूप में पहुंचे थे। तब होस्ट ने उनसे सवाल किया कि उन्हें हमेशा से पहचान ज्यादा चाहिए थी या पैसा?

इस पर रवि किशन ने जवाब दिया- 'पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर...मनी फॉलोज'। एक्टर ने इस डायलॉग को इस अंदाज में बोला कि यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब रवि ने इस पर गाना ही रिलीज कर दिया है।

