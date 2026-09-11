{"_id":"6aa407a20bf2267482004265","slug":"saif-ali-khan-attack-court-says-bangladeshi-man-to-face-trial-denies-his-request-to-plead-guilty-2026-09-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सैफ अली खान अटैक केस: बांग्लादेशी व्यक्ति पर सख्त हुई अदालत; ठुकराई गुनाह कबूल करने की अर्जी, दिया यह आदेश","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को बांग्लादेशी नागरिक की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के मामले में अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जताई थी। अदालत ने कहा कि आरोपी पर इस मामले में मुकदमा चलेगा। पिछले साल 16 जनवरी को बांद्रा के पॉश इलाके में मौजूद अपने 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में खान पर कई बार चाकू से हमला किया गया था। घटना के दो दिन बाद मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया था और वह अभी न्यायिक हिरासत में है।

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आरोपी पर लगे ये आरोप

मोहम्मद शरीफुल इस्लाम पर घातक हथियार के इस्तेमाल के साथ डकैती, गंभीर चोट पहुंचाने, घर में जबरन घुसने के साथ-साथ विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमों की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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क्या था मामला?

16 जनवरी 2025 को आरोपी सैफ अली खान के बांद्रा स्थित उनके घर में बाथरूम के रास्ते घुसा था।

इसके बाद उसने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया।

कई दिनों की पुलिस जांच के बाद आरोपी पकड़ा गया। उसका नाम शरीफुल फकीर था।

वह सैफ के घर चोरी के इरादे से घुसा था। बाथरूम के रास्ते वह जेह के कमरे में घुसा।

सैफ जब बेटे को बचाने कमरे में पहुंचे, तो शरीफुल ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और वहां से भाग निकला। हालांकि, वह सीसीटीवी में कैद हो गया था।

अस्पताल में भर्ती हुए थे जख्मी सैफ

सैफ अली खान को इस हादसे के बाद फौरन अस्पताल ले जाया गया। उनकी सर्जरी 5 घंटे चली थी। इसमें सैफ की कमर के तरफ से चाकू का टूटा हुआ टुकड़ा निकाला गया था। कुछ दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद सैफ घर वापस आ गए थे।