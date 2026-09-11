सैफ अली खान अटैक केस: बांग्लादेशी व्यक्ति पर सख्त हुई अदालत; ठुकराई गुनाह कबूल करने की अर्जी, दिया यह आदेश
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 11 Sep 2026 07:23 PM IST
सार
Saif Ali Khan Case: सैफ अली खान पर चाकू से हमले के मामले में एक नई अपडेट सामने आई है। मुंबई की एक अदालत ने आरोपी पर सख्ती दिखाई है। आइए जानते हैं पूरा मामला।
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विस्तार
मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को बांग्लादेशी नागरिक की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के मामले में अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जताई थी। अदालत ने कहा कि आरोपी पर इस मामले में मुकदमा चलेगा। पिछले साल 16 जनवरी को बांद्रा के पॉश इलाके में मौजूद अपने 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में खान पर कई बार चाकू से हमला किया गया था। घटना के दो दिन बाद मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया था और वह अभी न्यायिक हिरासत में है।
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अदालत ने मुकदमा चलाने का दिया आदेश
पिछले महीने, आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जताते हुए अदालत में एक अर्जी दायर की थी और अदालत से नरमी बरतने का अनुरोध किया था। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी.पी. देशमुख ने उसकी अर्जी स्वीकार नहीं की और कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। सबूत दर्ज करने के लिए मामले की सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है।
पिछले महीने, आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जताते हुए अदालत में एक अर्जी दायर की थी और अदालत से नरमी बरतने का अनुरोध किया था। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी.पी. देशमुख ने उसकी अर्जी स्वीकार नहीं की और कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। सबूत दर्ज करने के लिए मामले की सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है।
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आरोपी पर लगे ये आरोप
मोहम्मद शरीफुल इस्लाम पर घातक हथियार के इस्तेमाल के साथ डकैती, गंभीर चोट पहुंचाने, घर में जबरन घुसने के साथ-साथ विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमों की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
मोहम्मद शरीफुल इस्लाम पर घातक हथियार के इस्तेमाल के साथ डकैती, गंभीर चोट पहुंचाने, घर में जबरन घुसने के साथ-साथ विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमों की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
क्या था मामला?
16 जनवरी 2025 को आरोपी सैफ अली खान के बांद्रा स्थित उनके घर में बाथरूम के रास्ते घुसा था।
इसके बाद उसने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया।
कई दिनों की पुलिस जांच के बाद आरोपी पकड़ा गया। उसका नाम शरीफुल फकीर था।
वह सैफ के घर चोरी के इरादे से घुसा था। बाथरूम के रास्ते वह जेह के कमरे में घुसा।
सैफ जब बेटे को बचाने कमरे में पहुंचे, तो शरीफुल ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और वहां से भाग निकला। हालांकि, वह सीसीटीवी में कैद हो गया था।
16 जनवरी 2025 को आरोपी सैफ अली खान के बांद्रा स्थित उनके घर में बाथरूम के रास्ते घुसा था।
इसके बाद उसने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया।
कई दिनों की पुलिस जांच के बाद आरोपी पकड़ा गया। उसका नाम शरीफुल फकीर था।
वह सैफ के घर चोरी के इरादे से घुसा था। बाथरूम के रास्ते वह जेह के कमरे में घुसा।
सैफ जब बेटे को बचाने कमरे में पहुंचे, तो शरीफुल ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और वहां से भाग निकला। हालांकि, वह सीसीटीवी में कैद हो गया था।
अस्पताल में भर्ती हुए थे जख्मी सैफ
सैफ अली खान को इस हादसे के बाद फौरन अस्पताल ले जाया गया। उनकी सर्जरी 5 घंटे चली थी। इसमें सैफ की कमर के तरफ से चाकू का टूटा हुआ टुकड़ा निकाला गया था। कुछ दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद सैफ घर वापस आ गए थे।
सैफ अली खान को इस हादसे के बाद फौरन अस्पताल ले जाया गया। उनकी सर्जरी 5 घंटे चली थी। इसमें सैफ की कमर के तरफ से चाकू का टूटा हुआ टुकड़ा निकाला गया था। कुछ दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद सैफ घर वापस आ गए थे।
सैफ अली खान का वर्कफ्रंट
आपको बता दें कि सैफ अली खान की नई फिल्म 'हैवान' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इसमें उनके साथ अक्षय कुमार हैं।
आपको बता दें कि सैफ अली खान की नई फिल्म 'हैवान' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इसमें उनके साथ अक्षय कुमार हैं।
- ‘हैवान’ का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है।
- फिल्म 2016 की मलयालम थ्रिलर फिल्म 'ओप्पम' की हिंदी रीमेक है।
- इसके साथ ही फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इससे अक्षय और सैफ 18 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं।
- दोनों अभिनेताओं को आखिरी बार साल 2008 में 'टशन' में एक साथ देखा गया था।
- अक्षय कुमार और सैफ अली खान के अलावा सैयामी खेर और बोमन ईरानी भी अहम भूमिकाओं में हैं।