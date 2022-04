Bollywood v/s South: साउथ को पैन इंडिया तो बॉलीवुड को पान मसाला बता रहे नेटिजन्स, भाषा विवाद पर ट्रोल हो रहे अजय देवगन

एक यूजर ने लिखा, कृपया कोई अजय देवगन को 5वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब दें। उनका अब भी मानना है कि भारत की एक राष्ट्रभाषा है। एक अन्य यूजर ने एक तस्वीर शेयर करते हुए पैन इंडिया स्टार और पान मसाला स्टार्स की तुलना तक कर डाली है। इसके अलावा अन्य कई यूजर भाषा को लेकर जारी इस जंग और हिंदी भाषा पर चल रहे विवाद को खत्म करने की अपील कर रहे हैं।





But UNESHCO declared Hindi as the best national language in the world.

No #HindiIsNotNationalLanguage pic.twitter.com/l8iJwkHcav