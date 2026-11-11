{"_id":"6af461c08d6199b93d076b31","slug":"shiv-sagar-reveals-untold-stories-behind-ramanand-sagar-ramayana-set-to-release-on-december-29-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामायण: राम के किरदार में रणबीर को कास्ट करते रामानंद सागर? पोते ने दिया यह जवाब; डॉक्यूमेंट्री पर दिया अपडेट","category":{"title":"Television","title_hn":"छोटा पर्दा","slug":"television"}}

विज्ञापन नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' रिलीज होने के बाद एक बार फिर फैंस रामानंद सागर की 'रामायण' की बात कर रहे हैं। फिल्म 'रामायण' को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस बीच यूजर्स यह भी कह रहे हैं कि रामानंद सागर की 'रामायण' की जगह कोई नहीं ले सकता। अब खबर आ रही है कि टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने जा रही है। रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने फिल्म 'रामायण' और टीवी शो 'रामायण' के बारे में कई बातें कही हैं।

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क्या रामानंद सागर रणबीर को राम के किरदार में पसंद करते थे?

वैरायटी इंडिया से बातचीत में इस सवाल के जवाब में शिव सागर ने कहा 'भगवान राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता से उन्हें क्या चाहिए इसे लेकर वह काफी स्पष्ट थे। इसलिए मुझे लगता है कि रणबीर को उस प्रोसेस के जरिए उन्हें यकीन दिलाना पड़ता कि वह उस काबिल हैं।'

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रामायण में अरुण गोविल को कैसे मिला था राम का रोल?

टीवी शो 'रामायण' में अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया था। शिव सागर ने बताया कि रामानंद सागर पहले अरुण गोविल को राम के रूप में कास्ट नहीं करना चाहते थे। मगर उनके पिता प्रेम सागर, चाचा आनंद सागर और मोती सागर का मानना था कि अरुण गोविल इस भूमिका के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद रामानंद सागर भी अरुण गोविल को राम के रूप में कास्ट करने के लिए राजी हो गए।

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कब रिलीज होगी रामायण पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री?

बता दें कि टीवी शो 'रामायण' 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 के बीच दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। शिव सागर ने बताया है कि 'रामायण' पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री 29 दिसंबर को रिलीज होगी।

रामायण पर बनी डॉक्यूमेंट्री में क्या होगा खास? रिलीज के बाद टीवी शो 'रामायण' काफी मशहूर हुआ था।

आज भी जब 'रामायण' का जिक्र होता है तो दर्शकों के दिमाग में पहली छवि इसी शो की बनती है।

इस बीच शिव सागर ने बताया है अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री में शो से जुड़े दिलचस्प किस्से होंगे।

इस शो को बनने में कई तरह की दिक्कतें आईं थीं, इसलिए इस शो से जुड़ी कई कहानियां हैं।

दर्शकों को यह कहानियां बताई जाएंगी।