हंसल मेहता ने रविवार की सुबह ब्रह्मास्त्र देखने के बाद अपने फॉलोअर्स के साथ ट्विटर पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने ट्वीट किया, 'वास्तव में ब्रह्मास्त्र का आनंद लिया और उसी मल्टीप्लेक्स में बाद के शो के लिए लंबी कतारें देखकर काफी अच्छा लगा।' अपने ट्वीट मेंं हंसल ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की भी प्रशंसा की और कहा कि वह चाहते हैं कि फिल्म अच्छा प्रदर्शन करे। इस दौरान उन्होंने 'ब्रह्मास्त्र' के निर्देशक अयान मुखर्जी की उनके 'जुनून और दृढ़ता' के लिए भी सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि वह करण जौहर का सम्मान करते हैं, जिन्होंने फिल्म का निर्माण किया है।

I really enjoyed #Brahmastra. What I enjoyed even more is going to a cinema hall for a nearly 60-70% full morning show after failing to get tickets for last night’s shows.And long queues for the later shows at the same multiplex. The 2nd part is going to be HUGE.