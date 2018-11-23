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अनुराग कश्यप , NFDC, UFO मूवीज और सन टीवी पर FIR, CBI ने दिए जांच के आदेश
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम, Updated Fri, 23 Nov 2018 04:50 PM IST
निर्माता, निर्देशक, लेखक अनुराग कश्यप इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। बता दें सीबीआई ने अनुराग कश्यप फिल्म्स, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यूएफओ मूवीज और सन टीवी समेत कुछ फिल्म कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।