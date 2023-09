अभिनेता ने फिल्म के टीजर के साथ को एक नोट के साथ साझा किया, जिसमें लिखा था, प्रतिष्ठित चरित्र, 'छोटा भीम' के रूप में एक रोमांचक नए साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। 'छोटा भीम' एनिमेटेड दुनिया से बाहर और एक लाइव एक्शन फीचर फिल्म के रूप में बड़े पर्दे पर कदम रख रहा है। यहां छोटा भीम की जादुई दुनिया की एक झलक है। सिनेमाघरों में 2024 में आएगी फिल्म। जय हो।

ANNOUNCEMENT: Get ready to embark on a thrilling new adventure as the iconic character, Chhota Bheem, steps out of the animated world and onto the big screen as a live action feature film. Here is a glimpse into the magical world of Chhota Bheem. In Cinemas 2024. Jai Ho! 😍🙌😎… pic.twitter.com/6MOxvWCQqv