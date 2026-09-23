बिस्वजीत चटर्जी: रेखा संग विवादित किसिंग सीन से संजय दत्त की डेब्यू फिल्म तक, निर्दशक ने सुनाए अनसुने किस्से

बिस्वजीत चटर्जी ने संजय दत्त की डेब्यू फिल्म ‘रॉकी’ से जुड़ा एक खास किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि कभी यह टाइटल उनके पास था। वह प्रोड्यूसर-डायरेक्टर के तौर पर अमिताभ बच्चन और रेखा के साथ एक फिल्म बनाने की योजना बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने ‘रॉकी’ टाइटल लिया था। हालांकि बाद में यह फिल्म नहीं बन पाई।इसके बाद जब सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने बिस्वजीत से ‘रॉकी’ टाइटल देने की बात कही। इस किस्से को याद करते हुए बिस्वजीत ने कहा, 'उनके साथ हमारा रिश्ता परिवार जैसा रिश्ता था।सुनील दत्त ने कहा, ‘अपने बेटे के लिए फिल्म बना रहा हूं... यह टाइटल संजू बाबा को बहुत सूट करेगा।’ मैंने कहा, 'अभी ले जाइए।' इसके बाद सुनील दत्त ने पूछा, 'आप इसके लिए कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा, 'आप क्या कह रहे हैं...?' अगले दिन मैंने उन्हें पहली फिल्म का टाइटल दे दिया।'