हनुमान अंश: फिल्म की रिलीज से पहले निर्देशक विशाल ने नहीं ली फीस, अब मिलेंगे इतने करोड़ रुपये

अनुप्रिया ने सिद्धार्थ कन्नन से बताया 'मैंने पूरे बजट का एक-तिहाई हिस्सा लगाया। मैंने फिल्म में 50 लाख रुपये लगाए, और बजट 1.5 करोड़ रुपये से थोड़ा ज़्यादा था।' जब उनसे पूछा गया कि उन्हें मुनाफे का कितना हिस्सा मिलेगा, तो अनुप्रिया ने बताया, 'मुझे मुनाफे का एक-चौथाई हिस्सा मिलेगा।' सबसे पहले, डिस्ट्रीब्यूटर अपना हिस्सा लेंगे। फिर हम दूसरे खर्चों और टैक्स का भुगतान करेंगे। इसके बाद जो भी बचेगा, उसे हम चारों में बांट लिया जाएगा।'फिल्म के सिनेमाघरों में उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए, अनुप्रिया का अनुमान है 'अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि मैं 50 करोड़ रुपये कमाऊंगी। लेकिन यह सब अभी सिर्फ अनुमान है। हमने अभी ओटीटी, म्यूजिक और सैटेलाइट के लिए कोई डील नहीं की है।' अगर अनुप्रिया की बात मानें तो निर्देशक विशाल चतुर्वेदी को 50 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है।