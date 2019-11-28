शहर चुनें

अपना शहर चुनें

विज्ञापन
विज्ञापन
Home ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Bollywood ›   amitabh bachchan kbc 11 sudha murthy in karamveer episode

KBC 11: 600 लड़कों के बीच अकेली छात्रा थीं सुधा मूर्ति, प्रिंसिपल ने रख दी थीं तीन शर्तें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 28 Nov 2019 11:32 AM IST
kbc
1 of 5
kbc - फोटो : social media
अमिताभ बच्चन के रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का आखिरी चरण चल रहा है। शो से कई कंटेस्टेंट करोड़पति बने। आने वाले कर्मवीर एपिसोड में पद्मश्री से सम्मानित और इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति नजर आने वाली हैं । सोनी चैनल ने आने वाले एपिसोड का एक प्रोमो रिलीज किया है । 
अगली स्लाइड देखें
विज्ञापन
Safalta Class से Crack करें SSC-2019 सिर्फ 2999 रु. में, नए बैच 2 दिसम्बर से शुरू
Register Now!
विज्ञापन
amitabh bachchan kbc 11 sudha murthy
अमर उजाला की खबरों को फेसबुक पर पाने के लिए लाइक करें
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

Recommended

Shehnaz, Paras and Mahira Sharma
Television

BB13: जानिए नॉमिनेटड छह कंटेस्टेंट्स में से वोटिंग में कौन हो रहा है पीछे, सलमान को भी नहीं है खबर

28 नवंबर 2019

Siddharth Shukla and Himanshi Khurana
Television

BB13: हिमांशी की इस हरकत से भड़क उठे बिग बॉस, इस बार सिद्धार्थ शुक्ला बने घर के नए कैप्टन

28 नवंबर 2019

विज्ञापन
महिलाएं हो जाएं सावधान, सैनिटरी नैपकिन न इस्तेमाल करने से हो सकती है कई गंभीर बीमारियां
NIINE

महिलाएं हो जाएं सावधान, सैनिटरी नैपकिन न इस्तेमाल करने से हो सकती है कई गंभीर बीमारियां
टाइगर श्रॉफ
Bollywood

'वॉर' की छप्परफाड़ कमाई के बाद नए घर में शिफ्ट होंगे टाइगर, खासियत ऐसी दिग्गज भी रह गए पीछे

28 नवंबर 2019

Pragya Thakur, tehseen poonawalla
Television

बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट पुलिस हिरासत में, प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ संसद के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन

28 नवंबर 2019

विनायक चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर(मुंबई ) में भगवान गणेश की पूजा से खत्म होगी पैसों की किल्लत 30-नवंबर-2019
Astrology Services

विनायक चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर(मुंबई ) में भगवान गणेश की पूजा से खत्म होगी पैसों की किल्लत 30-नवंबर-2019
भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय
Bollywood

कुछ ऐसा है भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय, दूसरे एपिसोड में जानें सिनेमा की शुरुआत

28 नवंबर 2019

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Related

Ayushmann Khurrana
Bollywood

आयुष्मान ने बनाया एक और कीर्तिमान, 20 उत्पादों के साथ बने देश के ब्रांड अंबेसडर नंबर एक

28 नवंबर 2019

deepika padukone
Bollywood

रणवीर ने दीपिका को इंटरव्यू के बीच किया Kiss, होस्ट को कहना पड़ा- 'यहां पर ये सब नहीं...'

28 नवंबर 2019

महिलाएं हो जाएं सावधान, सैनिटरी नैपकिन न इस्तेमाल करने से हो सकती है कई गंभीर बीमारियां
NIINE

महिलाएं हो जाएं सावधान, सैनिटरी नैपकिन न इस्तेमाल करने से हो सकती है कई गंभीर बीमारियां
विज्ञापन
esha gupta
Bollywood

ईशा गुप्ता की तरह एक हिट देकर ही गुमनाम हुईं ये हीरोइनें, एक को तो पहचानना भी मुश्किल

28 नवंबर 2019

Bollywood
Bollywood

दिसंबर में रिलीज होने वाली फिल्मों पर लगा करोड़ों का सट्टा, नंबर एक पर है इस सुपरस्टार की फिल्म

28 नवंबर 2019

विनायक चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर(मुंबई ) में भगवान गणेश की पूजा से खत्म होगी पैसों की किल्लत 30-नवंबर-2019
Astrology Services

विनायक चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर(मुंबई ) में भगवान गणेश की पूजा से खत्म होगी पैसों की किल्लत 30-नवंबर-2019
Sara Ali Khan
Bollywood

Video: सेल्फी लेते वक्त करीब आने की कोशिश करने लगा फैन, सारा अली खान का था ऐसा रिएक्शन

28 नवंबर 2019

akshay kumar
Bollywood

'गुड न्यूज' से पहले मुश्किल में अक्षय कुमार, हो सकती कानूनी कार्रवाई

28 नवंबर 2019

Priya and the Lost Girls
Bollywood

यौन तस्करी के खिलाफ आवाज उठाने निकली सुपरहीरो प्रिया, रिलीज हुई 'प्रिया की शक्ति' की तीसरी सीरीज

28 नवंबर 2019

Meezaan Jaffrey
Bollywood

मलाल के बाद अब हंसाते नजर आ सकते हैं मिजान जाफरी, इस बड़े निर्देशक की फिल्म में हो सकती है एंट्री

28 नवंबर 2019

Bollywood
Bollywood

यामी गौतम का जन्मदिन और बॉडी शेमिंग पर जरीन खान के जवाब सहित बॉलीवुड की पांच बड़ी खबरें

28 नवंबर 2019

Zareen Khan
Bollywood

बॉडी शेमिंग पर जरीन खान ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, बोलीं- अपनी हड्डियां नहीं काट सकती

28 नवंबर 2019

yami gautam
Bollywood

आईएएस अफसर बनना चाहती थीं यामी गौतम, पहली हिंदी फिल्म से मचाया था धमाल

28 नवंबर 2019

Commando 3
Reviews

Commando 3 Review: विद्युत के एक्शन और अदा की अदाकारी ने इस तरह बचाई लाज, देखिए मिले कितने स्टार

28 नवंबर 2019

Aarti Singh and Siddharth Shukla
Bollywood

BB 13: पैनिक अटैक की वजह से ट्रोल हुई थीं आरती सिंह, अब समर्थन में आईं ये अभिनेत्री

27 नवंबर 2019

Bappi Lahiri
Bollywood

जानें क्यों इतनी ज्वैलरी पहनते हैं बप्पी लहरी, कितना है वजन और क्या है कीमत ?

27 नवंबर 2019

Bigg Boss 13
Television

BB 13: हिमांशी से छिनी कप्तानी तो हिंदुस्तानी भाऊ से भिड़े विशाल, सलमान के शो में आज फिर पलटवार

27 नवंबर 2019

salman khan bigg boss
Television

बिग बॉस 13 की फिनाले डेट आई सामने, सलमान की मौजूदगी पर अब भी बना है सवाल

27 नवंबर 2019

kbc
kbc - फोटो : social media
kbc
kbc - फोटो : social media
kbc
kbc - फोटो : social media
kbc
kbc - फोटो : social media
kbc
kbc - फोटो : social media
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended Videos

एयरपोर्ट पर नजर आए दिशा और करण तो ऑटो रिक्शा में दिखे वरुण धवन और श्रद्धा कपूर

फिल्मी सितारों की एक झलक पाने के लिए फैन्स का हुजूम उमड़ पड़ता है। फिल्मी सितारें जहां भी स्पॉट होते हैं कैमरे के फ्लैश भी चमकने लगते हैं। देखिए दिशा पाटनी, करण जौहर, मलाइका और नुसरत भरूचा कहां नजर आए।

28 नवंबर 2019

एमएस धोनी 1:17

2007 T-20 WC और 2011 WC को लेकर दिया पूर्व भारतीय कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने ये बड़ा बयान

28 नवंबर 2019

शिवसेना 1:46

शिवाजी पार्क से शिवसेना का पुराना सियासी नाता, वहीं सीएम पद की शपथ लेंगे उद्धव ठाकरे

27 नवंबर 2019

उद्धव ठाकरे 1:27

28 नवंबर को उद्धव ठाकरे का ‘राजतिलक’, 100 से अधिक वीआईपी गेस्ट हो सकते हैं शामिल

27 नवंबर 2019

पंखुड़ी पाठक 1:17

सपा की पूर्व प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक कर रही हैं शादी, अनिल यादव के साथ लेंगी सात फेरे

27 नवंबर 2019

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

Agree
Election
  • Downloads
    ABC Digital

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Sports News

Tools

Lifestyle

Entertainment News

Latest News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2018-19 Amar Ujala Limited