KBC 11: 600 लड़कों के बीच अकेली छात्रा थीं सुधा मूर्ति, प्रिंसिपल ने रख दी थीं तीन शर्तें

{"_id":"5ddf62ce8ebc3e54c36d20c5","slug":"amitabh-bachchan-kbc-11-sudha-murthy-in-karamveer-episode","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"KBC 11: 600 \u0932\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0905\u0915\u0947\u0932\u0940 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u0925\u0940\u0902 \u0938\u0941\u0927\u093e \u092e\u0942\u0930\u094d\u0924\u093f, \u092a\u094d\u0930\u093f\u0902\u0938\u093f\u092a\u0932 \u0928\u0947 \u0930\u0916 \u0926\u0940 \u0925\u0940\u0902 \u0924\u0940\u0928 \u0936\u0930\u094d\u0924\u0947\u0902","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
kbc
- फोटो : social media
{"_id":"5ddf62ce8ebc3e54c36d20c5","slug":"amitabh-bachchan-kbc-11-sudha-murthy-in-karamveer-episode","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"KBC 11: 600 \u0932\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0905\u0915\u0947\u0932\u0940 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u0925\u0940\u0902 \u0938\u0941\u0927\u093e \u092e\u0942\u0930\u094d\u0924\u093f, \u092a\u094d\u0930\u093f\u0902\u0938\u093f\u092a\u0932 \u0928\u0947 \u0930\u0916 \u0926\u0940 \u0925\u0940\u0902 \u0924\u0940\u0928 \u0936\u0930\u094d\u0924\u0947\u0902","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
kbc
- फोटो : social media
{"_id":"5ddf62ce8ebc3e54c36d20c5","slug":"amitabh-bachchan-kbc-11-sudha-murthy-in-karamveer-episode","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"KBC 11: 600 \u0932\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0905\u0915\u0947\u0932\u0940 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u0925\u0940\u0902 \u0938\u0941\u0927\u093e \u092e\u0942\u0930\u094d\u0924\u093f, \u092a\u094d\u0930\u093f\u0902\u0938\u093f\u092a\u0932 \u0928\u0947 \u0930\u0916 \u0926\u0940 \u0925\u0940\u0902 \u0924\u0940\u0928 \u0936\u0930\u094d\u0924\u0947\u0902","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
kbc
- फोटो : social media
{"_id":"5ddf62ce8ebc3e54c36d20c5","slug":"amitabh-bachchan-kbc-11-sudha-murthy-in-karamveer-episode","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"KBC 11: 600 \u0932\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0905\u0915\u0947\u0932\u0940 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u0925\u0940\u0902 \u0938\u0941\u0927\u093e \u092e\u0942\u0930\u094d\u0924\u093f, \u092a\u094d\u0930\u093f\u0902\u0938\u093f\u092a\u0932 \u0928\u0947 \u0930\u0916 \u0926\u0940 \u0925\u0940\u0902 \u0924\u0940\u0928 \u0936\u0930\u094d\u0924\u0947\u0902","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
kbc
- फोटो : social media
{"_id":"5ddf62ce8ebc3e54c36d20c5","slug":"amitabh-bachchan-kbc-11-sudha-murthy-in-karamveer-episode","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"KBC 11: 600 \u0932\u0921\u093c\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0905\u0915\u0947\u0932\u0940 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u0925\u0940\u0902 \u0938\u0941\u0927\u093e \u092e\u0942\u0930\u094d\u0924\u093f, \u092a\u094d\u0930\u093f\u0902\u0938\u093f\u092a\u0932 \u0928\u0947 \u0930\u0916 \u0926\u0940 \u0925\u0940\u0902 \u0924\u0940\u0928 \u0936\u0930\u094d\u0924\u0947\u0902","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
kbc
- फोटो : social media