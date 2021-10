सोशल मीडिया: अमिताभ बच्चन ने पोस्ट शेयर कर बर्थडे विश करने वालों का जताया आभार, कहा- आपके प्रेम की गहराई नाप पाना नामुमकिन

बॉलीवुड के शहंशाह अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सोमवार को अपना 79वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर उनके फैंस और कई सेलेब्स ने उन्हें ढेर सारी शुभाकामनाएं दीं। इस दौरान ना सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि साउथ फिल्म स्टार ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उनकी जमकर तारीफ भी की।

वहीं, अब अपने जन्मदिन के एक दिन बाद यानी मंगलवार को खुद बिग बी ने एक पोस्ट शेयर कर उन सभी लोगों को धन्यवाद किया है, जिन्होंने उन्हें उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फोटो शेयर कर लिखा, "शुभचिंतकों के प्रेम की गहराई को नाप पाना मुमकिन नहीं है। सभी को व्यक्तिगत रूप से जवाब देना अभी भी कठिन है। लेकिन, यहां इस पृष्ठ पर बधाई भेजने वाले सभी लोगों को मेरा हार्दिक धन्यवाद ..मेरा प्यार।"



T 4058 - it shall be impossible to fathom the love of the well wishers .. and harder still to respond to each individually .. but, here on this page my gracious thanks to all that have sent greetings ..

My love .. ❤️❤️ pic.twitter.com/S23I1Sm3YA