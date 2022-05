{"_id":"62893295e2dc5c7c2314307f","slug":"akshara-singh-reached-the-graduate-tea-shop-on-boring-road-in-patna","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bhojpuri: ग्रेजुएट चायवाली की दुकान पर अचानक पहुंचीं अक्षरा सिंह, एक कप चाय के लिए दी मोटी रकम","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: कविता गोसाईंवाल Updated Sun, 22 May 2022 12:41 AM IST