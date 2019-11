सिनेमा में 50 साल: बिग बी को विश कर ट्रोल हुए अभिषेक बच्चन, यूजर्स बोले- 'खुद कुछ मत करना'

अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा में 50 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन बिग बी की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी रिलीज हुई थी। इस खास मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाई मिल रही है। इस बीच अभिषेक बच्चन ने भी अपने पिता को बधाई दी। इस खास मौके पर अभिषेक बच्चन ने दिल छू लेने वाला एक पोस्ट लिखा है।

Congratulations Pa on completing 50 years in the Film industry. We now await the next 50!

Love you. @SrBachchan #50yrsofSaatHindustaani#50yrsofBachchan#GiveItUpForBachchan