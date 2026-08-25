अजय देवगन को ब्रेक देने वाले निर्देशक कुकू कोहली का निधन; 77 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे कुकू कोहली

फिल्म निर्माता-निर्देशक को आज मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अरुणा ईरानी के भाई बलराज ईरानी ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में इस दुखद खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि उनके जीजा कुकू कोहली की तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उन्होंने बताया कि कुकू कोहली को ब्लॉकेज की समस्या थी और कल ही उनके स्टेंट लगाया गया था।

बलराज ईरानी ने कहा, 'वे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आज शाम उन्हें हार्ट अटैक आया। वे हमसे बात कर रहे थे और अचानक गिर पड़े'।



कुकू कोहली की निजी जिंदगी

बता दें कि कुकू कोहली ने साल 1990 में अरुणा ईरानी से शादी की थी। अरुणा ईरानी से पहले कुकू कोहली की शादी रीता कोहली से हुई थी, जिनके साथ उनकी दो बेटियां- पूजा कोहली और करिश्मा कोहली हैं।