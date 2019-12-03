2 साल की इस बच्ची ने लता मंगेशकर की तरह गाया गाना, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

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lata mangeshkar
- फोटो : social media
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लता मंगेशकर
- फोटो : सोशल मीडिया
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ranu mondal
- फोटो : social media
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लता मंगेशकर
- फोटो : YouTube