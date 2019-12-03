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2 साल की इस बच्ची ने लता मंगेशकर की तरह गाया गाना, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 03 Dec 2019 09:38 AM IST
lata mangeshkar
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lata mangeshkar - फोटो : social media
लता मंगेशकर पिछले कुछ दिनों से अपनी तबीयत को लेकर चर्चा में थीं । फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है और उन्हें आईसीयू से जनरल वॉर्ड में शिफ्ट कर दिया गया है । अब 2 साल की एक छोटी बच्ची ने लता मंगेशकर की याद दिलाई । इस छोटी बच्ची ने लता मंगेशकर की तरह गाना गाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया । 
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lata mangeshkar
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lata mangeshkar
lata mangeshkar - फोटो : social media
लता मंगेशकर
लता मंगेशकर - फोटो : सोशल मीडिया
ranu mondal
ranu mondal - फोटो : social media
लता मंगेशकर
लता मंगेशकर - फोटो : YouTube
lata mangeshkar
lata mangeshkar
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