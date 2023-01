हाल ही में, ‘बिग बॉस 16’ के मेकर्स ने शो को आगामी एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें अर्चना गौतम और निमृत कौर अहलूवालिया के बीच घमासान लड़ाई देखने को मिली। दोनों के झगड़े के बीच निमृत इतनी गुस्सा हो गईं कि वह अपना आपा खो बैठीं और अर्चना संग मारपीट करने पर उतारू हो गईं। झगड़े के दौरान अर्चना निमृत से कहती हैं कि तू जितना चिल्ला सकती है चिल्ला। वहीं, निमृत बहसबाजी के बीच कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और जोर-जोर से चीखने लगती हैं। साथ ही, अर्चना को मारने के लिए तैयार हो जाती हैं।



