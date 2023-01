अली ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रियंका चौधरी शो जीत सकती है। उन्होंने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिग बॉस शो के विजेता के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने लिखा, 'मैंने बिग बॉस 16 का एक भी एपिसोड नहीं देखा है, लेकिन मैं जितना सोशल मीडिया जानता हूं। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर प्रियंका चौधरी यह शो जीतेंगी। मैं किसी की भावनाएं आहत नहीं कर रहा हूं। मुझे शो काफी पसंद है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं।'



I haven’t watched a single episode of bb this year but what all is see on social media jitna I know this show.. I don’t know her personally but Priyanka will win the show.. not hurting anyone’s sentiments I really like stan but experience se Bol raha hu.. ok bye

I haven’t watched a single episode of bb this year but what all is see on social media jitna I know this show.. I don’t know her personally but Priyanka will win the show.. not hurting anyone’s sentiments I really like stan but experience se Bol raha hu.. ok bye