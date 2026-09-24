वायरल तस्वीरें: आदर-अलेखा ने की रजिस्टर्ड मैरिज, फोटोज शेयर लिखा- खत्म हुआ ट्रायल पीरियड

1 of 5 आदर जैन और अलेखा आडवाणी - फोटो : सोशल मीडिया







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अभिनेता आदर जैन ने लगभग डेढ़ साल पहले अलेखा आडवाणी से पारंपरिक अंदाज में शादी की थी। अब कपल ने हाल ही में मंबई में आधिकारिक तौर पर अपना विवाह पंजीकृत करा लिया। इसकी जानकारी एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की।



क्या है आदर की पोस्ट में?

आदर जैन और अलेखा आडवाणी की शादी डेढ़ साल पहले काफी भव्य तरीके से आयोजित हुई थी। उन्होंने अब अपनी शादी को कानूनी रूप से रजिस्टर कराया है। आदर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर कर इसकी सूचना फैंस को दी।

इसके साथ उन्होंने इन तस्वीरों को खूबसूरत सा कैप्शन भी दिया। उन्होंने लिखा- 'ट्रायल पीरियड समाप्त। कोई वापसी नहीं, कोई अदला-बदली नहीं,आधिकारिक तौर पर श्रीमान और श्रीमती जैन, आखिरकार मैंने अपने प्रिय के साथ कानूनी रूप से शादी कर ली। गणपति बप्पा, हमें आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद।’

2 of 5 आदर जैन और अलेखा आडवाणी - फोटो : सोशल मीडिया

बप्पा से की प्रार्थना

आदर जैन और अलेखा आडवाणी अपनी इस शादी से पहले बप्पा का आशीर्वाद लेते दिखे। फोटोज में दोनों अपने अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

3 of 5 आदर जैन और अलेखा आडवाणी, निनज आडवाणी - फोटो : Instagram @aadarjain

फोटोज में खुश दिखा कपल

आदर जैन की पोस्ट में कपल एक दूसरे से दोबारा शादी कर काफी खुश नजर आ रहा है। आदर की मां रीमा कपूर और अलेखा की मां निंज आडवाणी भी इस खास मौके पर कपल को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद थीं। रीमा और निंज दोनों ही अपने बच्चों की शादी से काफी खुश दिखीं।

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4 of 5 आदर जैन और अलेखा आडवाणी - फोटो : Instagram @aadarjain

कैसा था कपल का लुक?

बात करें कपल के लुक की तो आदर ने जहां चेरी कलर का कुर्ता और सफेद रंग का पजामा पहन रखा है, वहीं आलेखा लाल रंग के जोड़े में काफी खूबसूरत दिख रही हैं। उन्होंने इस ड्रेस के साथ चोकर नेकलेस और झुमके पहन रखे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने बांधनी का लाल रंंग का दुपट्टा भी कैरी किया हुआ था।





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5 of 5 आदर जैन और अलेखा आडवाणी - फोटो : Instagram @aadarjain